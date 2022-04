Antonio Furtado reforça pedido para convocação de oficiais de cartório aprovados em concurso

Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 17:13 horas

O objetivo é ampliar o efetivo nas delegacias do estado do Rio e promover melhorias nos serviços já prestados à população

Volta Redonda – O deputado federal Delegado Antonio Furtado reiterou nesta segunda-feira (25), em reunião com o secretário de Estado de Polícia Civil, Fernando Albuquerque, a solicitação para que os candidatos aprovados no concurso de oficial de cartório, realizado em 2013, sejam convocados para suprir a atual carência das DP’s. O objetivo é reforçar o efetivo nas delegacias do estado do Rio e promover melhorias nos serviços já prestados à população.

O diretor do DGPC (Departamento-Geral de Polícia da Capital), Antenor Lopes, e dois candidatos aprovados no concurso, também participaram da reunião.

Para quem desconhece a função de oficial de cartório, Furtado explicou a importância deste profissional em uma delegacia, completando que estes agentes desempenham atividades administrativas, como a tomada de depoimentos e o registro de ocorrências.

– Com a presença deles, os inspetores podem se dedicar ainda mais à apuração dos casos, tornando os processos de investigação mais eficazes. Sou totalmente a favor de novos concursos, mas acredito que devemos valorizar os candidatos já aprovados, para que de forma imediata, possamos alocá-los nas delegacias – destacou.

O deputado ainda alertou que a validade deste concurso já foi confirmada por um parecer acolhido pela procuradoria do Estado. Segundo o parlamentar, em 2016, um decreto de calamidade financeira foi assinado, inviabilizando o chamamento dos candidatos aprovados.

– O prazo de convocação acabou sendo prorrogado, o que não gerou nenhuma invalidade ao concurso. Hoje, devido a uma gestão competente, o estado vive um novo momento, apresentando claros sinais de recuperação. Isso nos faz acreditar que essa luta pela convocação desses candidatos possa ser vencida. Essa batalha é antiga e não vamos desistir agora – concluiu o deputado.