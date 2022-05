Antonio Furtado se posiciona contra ‘Marcha da Maconha’

Matéria publicada em 9 de maio de 2022, 20:01 horas

Deputado afirmou que é contrário ao uso recreativo da cannabis sativa, mas que é favorável à utilização para fins medicinais

Volta Redonda – O deputado federal Delegado Antonio Furtado declarou que é totalmente contrário à realização da Marcha da Maconha, marcada para o próximo dia 29, em Volta Redonda. Para ele, trata-se de um desserviço prestado à população. O parlamentar afirmou que não medirá esforços para impedir que o evento aconteça. E para isso, iniciou a semana buscando diversos apoios para impossibilitar a concretização da iniciativa, que reivindica a legalização para uso recreativo e indiscriminado da cannabis sativa, nome científico da maconha.

O prefeito da cidade, Antônio Francisco Neto, garantiu a Furtado que a Marcha da Maconha não terá o apoio da prefeitura. Diante disso, o deputado também solicitou ao delegado titular da 93ª DP, Luiz Jorge Rodrigues, o planejamento de ações para coibir o evento. O comando do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) também será comunicado. O parlamentar alertou que participantes identificados portando maconha ou outro tipo de substância ilícita, serão conduzidos à delegacia.

— Conversei com o prefeito Neto sobre os impactos dessa iniciativa e ele se posicionou de forma contrária. Neto é um apoiador da segurança pública. Sempre se comportou dessa forma e agora não seria diferente. É um gestor que se preocupa com a população, evitando que maus exemplos como esse se fortaleçam. Faço questão de ser o elo para que, juntos, possamos somar forças e impedir o que eu chamo de “Marcha da Vergonha”. Se nada for feito para frear esse tipo de evento, daqui a pouco teremos consequências mais graves. A omissão leva a um agravamento da situação. Estou ao lado dos pais e mães que querem proteger seus filhos – frisou.

Ainda sobre o tema, Furtado deixou claro que é favorável à utilização de algumas substâncias contidas na cannabis sativa para fins medicinais, e que muitas doenças podem ser tratadas e amenizadas através da regulação de processos cognitivos, bem como redução de irritabilidade e crises convulsivas.

— Estamos falando de pacientes que precisam dessa substância para ganhar qualidade de vida. O canabidiol, por exemplo, pode gerar resultados positivos e não causa dependência. Essa questão conta com o meu apoio, pois nestes casos, há controle e orientação médica, totalmente diferente de quem usa maconha para fins recreativos, aumentando os riscos de esquizofrenia, surtos psicóticos e perda de memória – concluiu o deputado.