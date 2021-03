Matéria publicada em 12 de março de 2021, 17:40 horas

Volta Redonda – O deputado federal Delegado Antonio Furtado comentou, na manhã desta sexta (12/03), a posição do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em não assinar a carta intitulada “Pacto pela Vida” proposta aos estados pelo governador de São Paulo, João Doria. A atitude foi vista como positiva pelo parlamentar, que apoia a decisão e considera não ser uma carta que vai definir as ações necessárias para conter o avanço do Covid-19.

– O governador Cláudio Castro está fazendo um excelente trabalho pelo Rio de Janeiro. Esse documento “pacto pela vida” mais parece uma plataforma política para o governador de São Paulo. Não assinar esse acordo não é deixar de combater a pandemia, pelo contrário. Cada Estado tem problemas específicos para serem levados em consideração. Por isso o governador do Rio foi muito feliz em dizer que é ‘para Dória cuidar de São Paulo e deixar que do Rio ele cuida’. Vejo tudo isso como um ato de coragem do governador Cláudio Castro. Desajustes com o governo federal nunca trouxeram nada de bom – ressaltou o deputado.

Outro motivo, lembrado pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado, para a não adesão ao movimento encabeçado por Dória, seria a situação financeira do Rio de Janeiro. Este ano acaba o prazo do regime de recuperação fiscal dado ao Estado pelo Governo federal.

– Precisamos renovar o regime de recuperação fiscal. Se isso não for feito, haverá um bloqueio de mais de R$7 bilhões, pela União, nas contas do Estado do Rio. Esse é um motivo que demonstra ainda mais sensatez, por parte do governador, ao não assinar a carta. Não queremos o aumento do número de casos de Covid-19, mas também não queremos que o Rio vá à falência. A ajuda dada pelo Governo Federal é fundamental para o Estado do Rio recuperar sua economia, pagar os funcionários públicos e investir em áreas estratégicas, como Saúde, Educação e Segurança Pública – defendeu o parlamentar.