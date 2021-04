Antonio Furtado se reúne com Neto para decidir sobre instalação do Posto de Policiamento Ambiental

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 17:55 horas

Volta Redonda – O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou de uma reunião, na manhã desta quinta (15/04), com o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, o comandante do Batalhão da Polícia Ambiental, Marcelo Teixeira, o comandante da Polícia Militar José Ramos, representando o Secretário do Estado de Polícia Militar, Rogério Figueredo de Lacerda e o coordenador do Zoológico Municipal, Jadiel Teixeira. O objetivo do encontro foi definir o local para abrir o Posto de Policiamento em Volta Redonda e facilitar o trabalho que já é realizado em Valença.

– Queremos aumentar a efetividade das ações com a implantação de um posto em Volta Redonda. Hoje, nos casos de apreensões, os agentes precisam levar os animais para Seropédica, o que leva a um gasto maior de tempo e combustível. Se fizermos tudo isso em Volta Redonda, com a intermediação do Zoológico, vamos ter agilidade e garantir que os direitos dos animais sejam cumpridos – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Para atender a todos os municípios do Sul do Estado, a Polícia Ambiental conta apenas com o posto na Serra da Concórdia, em Valença. O pouco efetivo impede que ações de prevenções aconteça, por isso, 95% do atendimento realizado é com base nos chamados recebidos pelo disque denúncia.

– Ter um posto avançado em Volta Redonda será muito bom para a Polícia Ambiental. Quase todo nosso atendimento é reativo, ou seja, feito após denúncias. Neste trimestre de 2021, registramos um aumento de 70% dos casos. Também enfrentamos o problema para recuperar e soltar esse animal apreendido. Ter em Volta Redonda essa parceria, é algo muito importante e que fará muita diferença – afirmou o comandante do Batalhão da Policia Ambiental, Marcelo Teixeira.

A proposta inicial é de que o Posto de Policiamento Ambiental seja implantado no Zoológico Municipal de Volta Redonda. O local já conta com estrutura para abrigar os policiais e ainda poderá atuar como centro de recuperação e soltura dos animais apreendidos nas operações.

– Para nós, de Volta Redonda, é uma honra ter esse serviço aqui. O município está disposto a fazer o que for necessário para a criação do Posto de Policiamento Ambiental. Prometi ao Deputado que estaríamos juntos nesse projeto e vamos fazer parte dessa parceria. Boa vontade e vontade de fazer acontecer, eu garanto – declarou o prefeito Neto.

Além de atuar na repressão aos crimes ambientais, o Posto Ambiental sendo instalado no Zoológico, também fará o trabalho de conscientização e educação ambiental junto às pessoas que frequentam a unidade na cidade.

– A vinda do Posto de Policiamento Ambiental para a cidade é muito importante. Se for no Zoológico, será um plus no que diz respeito ao trabalho social e educativo. Temos condições de ambientar os animais e promover a soltura em áreas autorizadas para isso. 90% do nosso Zoológico são de animais resgatados por maus tratos ou tráfico de animais. Temos cerca de 5 mil visitas por semana, podemos avançar na educação ambiental com a parceria do Posto – afirmou Jadiel.

A abertura definitiva do Posto da Polícia Ambiental em Volta Redonda ainda precisa da conclusão de envio de documentação e aprovação do local pelo secretária de Estado de Polícia Militar.

– Estamos muito empenhados para que essa parceria e a abertura do Posto da Polícia Ambiental aconteça o quanto antes. Sei da importância em cuidar dos animais e das reservas florestais. Quero sempre a máxima proteção e que busquemos ampliar esse trabalho. Não é só resgatar o animal que está capturado e sendo mantido de forma irregular, tem também o trabalho de reintroduzi-lo no habitat, algo que vamos conseguir fazer aqui em Volta Redonda – concluiu o deputado.

Em Barra Mansa, Furtado conversa com Rodrigo Drable sobre Secretaria de Vitimados

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu na tarde desta quinta-feira (15) o deputado federal Delegado Antonio Furtado para alinhar a implantação da Subsecretaria de Vitimados no município. O espaço funcionará na sede da prefeitura e será o primeiro centro de atendimento de todo o Sul Fluminense. O local oferecerá serviços psicossociais a auxílio a idosos, pessoas em situação de violência, agentes de segurança, entre outros.

O prefeito Rodrigo Drable comemorou a conquista. “Fico honrado de termos, aqui em Barra Mansa, essa oportunidade de sediarmos o primeiro centro de atendimento aos vitimados. Tenho certeza que é importante para a população e esse trabalho vai se perpetuar através dos esforços que estão sendo empreendidos”.

O deputado federal Delegado Antonio Furtado apontou a importância do espaço para a população, “Muito em breve, nós estaremos aqui, na prefeitura, graças à parceria e o bom senso do nosso prefeito, inaugurando o primeiro posto avançado da Subsecretaria de Vitimados, que faz um trabalho muito importante, ainda mais na pandemia, ajudado aquelas pessoas que têm problemas, inclusive pessoas que foram vítimas de situação de violência. A subsecretaria, além de atender no município do Rio de Janeiro, agora vem para o interior do estado. Muitas pessoas vão reencontrar a alegria de viver”.