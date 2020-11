Antonio Furtado solicita envio de R$ 230 mil para saúde e segurança em Porto Real

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 18:44 horas

Porto Real – O deputado federal Delegado Antonio Furtado solicitou o envio de R$230 mil, ainda este ano, para atender algumas das necessidades de Porto Real nas áreas de segurança pública e saúde. A verba será utilizada para compra de equipamentos para os postos de saúde e para a Guarda Municipal.

– Estou sempre atento às necessidades das cidades da região. Sei que Porto Real precisa de investimentos e por isso consegui que sejam enviados, ainda este ano, R$230 mil. Queremos poder fazer mais e destinar ainda mais verbas para os próximos ano – explicou o parlamentar.

Para que a cidade possa utilizar as quantias destinada pelo parlamentar, é necessário que a prefeitura esteja em dia com as documentações e tenha projetos viáveis. Do contrário, o Governo Federal bloqueia o repasse.

– É muito importante que as pessoas pensem bem na hora de escolher o candidato a prefeito. Tenho um desejo muito grande de ajudar as cidades da região, mas só consigo que os recursos cheguem de fato, quando temos prefeitos comprometidos com a população e em cumprir todos os requisitos exigidos pelo Governo Federal para a liberação das verbas. Por isso o meu apoio ao Alexandre Serfiotis, pois sei que se preocupa com as pessoas e está preparado para ser o Prefeito da cidade – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.