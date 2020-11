Antonio Furtado vai destinar R$ 2 milhões para a saúde de Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 19:38 horas

Volta Redonda – Após os resultados das eleições municipais, o deputado federal Delegado Antonio Furtado parabenizou os prefeitos eleitos da região e se colocou à disposição para continuar o trabalho em conjunto em benefício da população. Em Volta Redonda não foi diferente. Em conversa por telefone com o prefeito eleito Antônio Francisco Neto, anunciou o envio de R$ 2 milhões, em 2021, para serem investidos na área da saúde.

– Como eu percorri a cidade toda participando da campanha eleitoral de 2020, vi como as unidades de saúde municipais estão em mau estado de conservação. Isso, certamente, traz um sofrimento grande para o voltarredondense. Por isso já me comprometi com o prefeito eleito Neto a destinar R$ 2 milhões para Volta Redonda, das emendas individuas que tenho. Também vou buscar recursos extraordinários junto ao ministério da Saúde, para deixar a cidade preparada para uma segunda onda de contaminação por Covid-19, caso ocorra. Ainda estamos numa pandemia e temos que continuar com o cuidado redobrado – anunciou o parlamentar.

O prefeito eleito agradeceu muito a ligação do parlamentar e ressaltou a importância da parceria entre prefeitos e deputados para o bom andamento dos projetos para a cidade.

– Não esperava uma postura diferente dessa que o deputado Delegado Furtado teve. Ele está sempre disponível para ajudar Volta Redonda. Vou precisar contar muito com essa parceria para avançar e melhor a situação do povo da nossa cidade – agradeceu Neto.

Os valores anunciados pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado serão solicitados na lista de emendas parlamentares deste ano para serem recebidos pelo município no ano que vem.

– Essa parceria minha existe e vai existir sempre. Respeito a vontade popular e quero, e vou, continuar trabalhando por Volta Redonda, cidade que me acolheu e que eu sou cidadão. Como deputado federal continuo no meu trabalho para atender a todos os municípios do Sul Fluminense. Nesses dois anos como deputado, encaminhei para Volta Redonda R$ 6 milhões em recursos para investimento na saúde, incluindo a verba para a compra do aparelho de ressonância magnética. Esse dinheiro já está liberado para a prefeitura, só falta o aparelho ser comprado. Espero que ocorra o mais rápido possível. Como o SUS é uma rede integrada, os exames também será disponibilizada para a população dos municípios próximos, beneficiando um número enorme de pacientes – explicou o deputado.