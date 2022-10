Antonio Furtado vota a favor de projeto que destinará R$ 2 bi para Santas Casas

Matéria publicada em 13 de outubro de 2022, 15:03 horas

Com os recursos, unidades poderão pagar profissionais, adquirir insumos e equipamentos e fazer reformas

Sul Fluminense – O deputado federal Delegado Antonio Furtado compartilhou uma importante novidade, que ampliará os serviços públicos de saúde oferecidos à população. Foi aprovado esta semana, como voto favorável do parlamentar, a transferência de R$ 2 bilhões de reais para as Santas Casas e hospitais sem fins lucrativos de todo o país. Agora, a proposta segue para o Senado.

Furtado explicou que os recursos poderão ser utilizados até o fim de 2023, para que as unidades possam pagar profissionais, adquirir insumos e equipamentos, além de realizar reformas e adequações.

Neste mandato, Furtado viabilizou mais de R$ 2 milhões de reais para as entidades. O investimento permitiu o custeio de ações de combate à Covid-19 e a modernização de instalações. Em Barra Mansa, a verba possibilitou a compra de um mamógrafo, que ainda será instalado na Santa Casa da cidade

– Responsáveis por pelo menos 50% dos atendimentos do SUS, as unidades atendem gratuitamente, oferecendo serviços especializados e de qualidade. São motivo de orgulho para um setor tão importante, como o da saúde, beneficiando milhares de brasileiros – destacou.

Furtado lamentou, mais uma vez, a ausência de um deputado federal que represente o Sul Fluminense durante os próximos quatro anos. Ele acrescentou que, embora tenha votado de forma favorável para a transferência de recursos para as Santas Casas, não poderá fiscalizar e acompanhar o envio para as unidades da região.

– No período de campanha, apresentei muitas propostas para promover melhorias na área da saúde, que é uma fragilidade em várias cidades do nosso país. Não vou desistir de colocá-las em prática. O sonho de continuar contribuindo para que esse país se torne mais justo para todos, só foi adiado. Um dos caminhos é fortalecer o SUS, assegurando financiamento suficiente para atender as demandas e reformulando o modelo atual para suprir as necessidades e particularidades regionais – concluiu.