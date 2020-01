ANTT vai promover discussão sobre a concessão da Rodovia Presidente Dutra

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2020, 19:34 horas

Indústria apresenta contribuições para concessões de rodovias federais do Rio de Janeiro

Sul Fluminense – A Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) promoverá no mês que vem uma rodada de audiências públicas sobre as concessões da Rodovia Presidente Dutra e da Rio –Santos. Já estão marcadas uma em Angra dos Reis, no dia 03 de fevereiro, uma em Volta Redonda, no dia 04 de fevereiro, e outra em São José dos Campos (SP), no dia 05 de fevereiro. O período para envio de contribuições da sociedade sobre o assunto vai até as 18 horas do próximo dia 3 de fevereiro e pode ser feito no site da ANTT. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já descartou, em manifestação em uma rede social, a possibilidade de implantar praça de pedágio em Barra Mansa.

Empresários da Firjan e representantes dos governos estadual e federal discutiram, na quarta-feira (22/1), o processo de concessão da BR-116 (Dutra) entre os estados do Rio e São Paulo. O debate ocorreu durante reunião do grupo de trabalho de concessões rodoviárias do Conselho Empresarial de Infraestrutura da federação, que apresentou contribuições do setor industrial para o aprimoramento do projeto.

Durante o encontro, foram apresentadas propostas como a antecipação da construção da nova pista da Serra das Araras (obra prevista na concessão atual e programada para o terceiro ano do novo contrato); a redução do pedágio na Dutra; a revisão do cronograma e do volume de investimentos, em especial nas intervenções no Sul Fluminense, entre outras.

A Firjan apoia o processo de renovação da concessão, conforme priorizado no Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro 2016-2025. Recentemente, a federação participou de audiência pública promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a nova concessão das rodovias. “O Ministério da Infraestrutura se comprometeu a avaliar todas as sugestões apresentadas e a retornar à Firjan para continuidade das discussões”, explicou William Figueiredo, gerente de Infraestrutura da federação.

A nova concessão consiste na exploração do sistema rodoviário por 30 anos, incluindo recuperação, operação, manutenção, monitoramento, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade, manutenção do nível de serviço e segurança do usuário. Os investimentos previstos são de mais de R$ 32 bilhões.

Participaram a secretária de Fomento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa; o diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), Arthur Lima; o prefeito de Piraí, dr. Luiz Antonio; o deputado federal Hugo Leal (PSD/RJ), além de representantes da ANTT, das secretarias estaduais de Transportes e de Desenvolvimento Econômico, Associação de Municípios do estado do Rio de Janeiro (AEMERJ), Cluster Automotivo do Sul Fluminense, Fetranscarga, da Associação da Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (AEERJ).