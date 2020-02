Após 24 anos, quiosque de lanches recebe alvará em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2020, 20:57 horas

Prefeito foi pessoalmente ao local para entregar o documento ao proprietário

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSDB), entregou pessoalmente o alvará de funcionamento de um tradicional quiosque de lanches na Vila Santa Cecília, o Turco Lanches. O estabelecimento tem 24 anos de atividades e durante todo esse tempo nunca teve licença formal para atuar como comércio.

— É uma visita simbólica, uma ação que mostra como nossa cidade ficou parada no tempo, atrasada, com uma administração confusa, cheia de irregularidades que não tinha a capacidade sequer de licenciar o comércio. Fico contente em saber que já emitimos mais de 1.000 alvarás em três anos do programa Alvará Fácil — contou o prefeito Samuca Silva.

O quiosque fica exatamente na Tv. Manoel Ferreira, 565, uma travessa da Rua 41. Ponto de encontro tradicional entre os moradores de Volta Redonda, a maioria que consumiu ali por anos nem imaginava que o comércio atuava na informalidade.

A dificuldade para emissão da licença parecia injustificável para o proprietário do quiosque, Adauto de Souza Abrão.

— Quando o Samuca assumiu tive a prefeitura tive grande esperança e ele deu atenção e respeito para o pequeno comerciante, como eu. Tive a felicidade de ser contemplado com esse alvará, que representa o fim de uma batalha de 24 anos. Todas as vezes que tentava regularizar meu comércio, me diziam que seria impossível de conseguir, colocavam dificuldade e aqueles empecilhos que ninguém entende. Agradeço muito ao Samuca — declarou Adauto.