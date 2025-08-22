Após problemas, Munir solicita solução urgente para trecho da BR-393

Sul Fluminense – Buracos que aumentam em quantidade e tamanho a cada dia, falta de socorro em caso de pane ou acidente, aumento no número de veículos pesados e animais na pista. Estes são só alguns dos problemas que os motoristas que trafegam pela BR-393, a Rodovia do Aço, vêm enfrentando, principalmente no trecho entre Volta Redonda e Sapucaia, há cerca de dois meses, desde que a concessionária K-Infra deixou de operar na rodovia. A suspensão da concessionária se deu por causa de uma disputa judicial entre a empresa e o Governo Federal, que anunciou a caducidade do contrato em junho deste ano, alegando que a empresa descumpria diversas cláusulas do acordo. O processo segue no STF (Supremo Tribunal Federal), e o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) é o órgão federal responsável pela rodovia atualmente.

A situação levou o deputado estadual Munir Neto (PSD) a encaminhar ofícios ao presidente do DNIT, Robson Loures, ao governador Cláudio Castro, pedindo providências urgentes para os problemas apresentados na BR-393. O parlamentar também apresentou uma indicação na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) para que as autoridades competentes sejam acionadas oficialmente pela Mesa Diretora da Casa.

“A população de várias cidades do Sul Fluminense – Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí Vassouras e outras – depende da BR-393 diariamente, para ir trabalhar, estudar, cumprir seus compromissos. E agora estão enfrentando uma situação complicada e perigosa, com riscos de acidentes graves, que graças a Deus não aconteceram. Mas é preciso que se tome providências antes que aconteçam, por isso acionamos as autoridades responsáveis”, disse o deputado.

Munir afirmou ainda que há outros problemas causados pela suspensão da concessionária K-Infra, como o desligamento dos radares de controle de velocidade, o que está fazendo com alguns motoristas trafeguem em velocidade acima da permitida, trazendo riscos a todos os usuários da rodovia.

“Além disso, a suspensão da cobrança do pedágio está fazendo muitos caminhoneiros pegarem a BR-393 como uma forma de economizar na viagem, o que está aumentando bastante o fluxo de veículos pesados, em cerca de 30%, de acordo com estimativas que recebemos. Somado à falta de fiscalização de velocidade, é uma bomba relógio”, apontou o parlamentar, que acrescentou: “Outro problema que esse ‘atalho’ causa é o bloqueio de carretas na rodovia, depois que as transportadoras detectam o desvio na rota. São caminhões enormes parados na pista ou no acostamento, trazendo mais riscos para os motoristas”.

A falta de fiscalização e de apoio em caso de acidentes torna a situação ainda mais complicada, e o deputado afirmou que vai procurar as autoridades responsáveis para tentar agilizar ao máximo uma solução para os problemas.

“A população não pode correr riscos por causa de uma situação burocrática. Não há socorro em caso de acidentes, em uma estrada que está a cada dia mais precária. Por isso, além de enviar os ofícios, eu vou procurar o presidente do DNIT, Robson Loures, e o governador Cláudio Castro, e tenho certeza que eles entenderão a situação e tomarão as devidas providências o mais rápido possível”, afirmou Munir Neto.