Após recurso, candidatura à reeleição de Dudu em Itatiaia é deferida pelo TRE

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 17:18 horas

Itatiaia- A candidatura à reeleição do prefeito Eduardo Guedes de Itatiaia foi deferida nesta quinta-feira, dia 22, após recurso no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Estado do Rio de Janeiro. Por unanimidade, os seis juízes deferiram a candidatura, que havia sido indeferida, pelo juiz eleitoral de Resende, Hindenburg K. Brasil Cabral Pinto da Silva, no início deste mês.

Eduardo Guedes, Dudu, após a decisão favorável fez uma live na tarde desta quinta-feira, em suas redes sociais, anunciando a decisão. O candidato agradeceu a Deus, aos advogados, familiares, religiosos e à população de Itatiaia. Dudu disse que “os poderosos da cidade vinham impedindo a sua candidatura, mas após a decisão, a campanha está mais forte do que nunca”.

Entenda o caso

O juiz eleitoral de Resende, Hindenburg K. Brasil Cabral Pinto da Silva, havia indeferido o pedido de candidatura de Eduardo Guedes da Silva, que disputa à reeleição para prefeito de Itatiaia, pela coligação “Pra fazer ainda mais”, que reúne DEM -PSC – PSL- PP- Solidariedade- Republicanos -PRTB e PROS. A medida se aplicava ainda ao candidato da chapa a vice-prefeito, Sebastião Montovani. O pedido de impugnação partiu do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), mas a defesa de Dudu recorreu.

Na justificativa, o magistrado afirmou que o candidato impugnado, exerceu o cargo de prefeito, por seis meses anteriores ao pleito de 2016, sendo reeleito no mesmo ano para novo mandato. Tal situação, segundo decisão judicial, fere o texto constitucional, do art. 14, § 5º da Constituição da República, que representaria um terceiro mandato consecutivo.

A defesa do candidato, porém, afirmou que Dudu, como é conhecido eleitoralmente, teria exercido mandato, em 2016, por 50 dias antes das eleições. A defesa argumentou existir jurisprudência no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sobre o chamado mandato “tampão”, que não se caracteriza de fato um novo mandato. O plenário do TRE concordou com a defesa.