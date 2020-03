Aprovados para GMVR seguem participando de curso de formação em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 20:14 horas

Treinamento terá duração de três meses; com o reforço, efetivo total da corporação será de 220 guardas municipais

Volta Redonda – Os 40 aprovados no concurso público para a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) estão participando de um curso de formação, ministrado pelo Setor de Instrução, Capacitação e Treinamento da corporação, para começarem a atuar. O curso está dividido entre treinamentos prático e teórico e as aulas estão sendo ministradas na sede da GMVR, na Escola de Governo, na Arena Esportiva, no auditório do Colégio João XXIII, no Centro Municipal de Artes Marciais (CEMAN) e no Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá. Com o reforço, a GMVR contará com efetivo de 220 guardas municipais.

Nessa quarta-feira, dia 18, os aprovados receberam, pela manhã, orientações do estatuto do servidor e introdução à nova lei do abuso de autoridade (lei 13869/19) pelo corregedor da GMVR, o inspetor Valdo Gomes Rocha. Já na parte da tarde, a capacitação aborda o tema Meio Ambiente, pelo subsecretário de Meio Ambiente, Joaquim Leonardo Valim.

O prefeito Samuca Silva destacou que o curso é mais uma ação do governo municipal de valorização da categoria. “Essa é mais uma conquista para a Guarda Municipal. Ao longo da minha gestão, a GM já recebeu vários investimentos como piso salarial e o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), novos uniformes, criação do RAS (Regime Adicional de Serviço), aquisição de 10 viaturas Renault Oroch, a criação da Secretaria da Guarda Municipal, que deixou ser um Departamento subordinado à Secretaria Municipal de Administração (SMA) e a nomeação de um guarda municipal para comandar a corporação”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

De acordo com o inspetor Nésio Augusto Ferreira, coordenador do Setor de Instrução, Capacitação e Treinamento, o curso terá a duração de 12 semanas e foi dividido entre período básico e período avançado. A previsão da formatura é na primeira semana de junho. No período básico os alunos receberão instruções para nivelamento e ambientação da turma como: procedimentos internos; funcionamento da Instituição; ética, direitos humanos e cidadania; condicionamento físico; defesa pessoal; regulamento interno; legislação, entre outros.

No período avançado os alunos receberão instruções técnicas indispensáveis para o exercício da função de Guarda Municipal como: emprego de equipamentos menos letais; técnicas e procedimentos operacionais; comunicação, informação e tecnologias em segurança pública; uso legal e diferenciado da força; primeiros socorros; combate a incêndio; e Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“O Curso de Formação da Guarda de 2020 foi elaborado com referência na Matriz Curricular Nacional do Ministério da Justiça (SENASP) que tem como objetivo enfatizar a atuação das Guardas Municipais na prevenção da violência e criminalidade, destacando o papel dos municípios no Sistema Único de Segurança Pública , assim como estabelecer diretrizes e princípios que norteiam a atuação das Guardas Municipais existentes nas diversas regiões do país”, disse o inspetor Nésio Augusto Ferreira.

O comandante da Guarda Municipal, Dalessandro de Assis, salientou que os novos convocados se apresentaram na sede da Guarda Municipal de Volta Redonda no último dia 9, quando começou o curso. “Durante a primeira semana de treinamento os aprovados já aprenderam sobre regulamento e procedimentos internos, início do condicionamento físico, introdução do programa de defesa pessoal e estatuto do servidor. Nosso objetivo é capacitar os novos agentes, para que possam atender com excelência a população”, disse o comandante