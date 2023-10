Arapongagem na Abin: dois ex-servidores são presos e outros cinco afastados

País – A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (20) uma operação para apurar o uso – supostamente ilegal – de um programa de geolocalização pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Ao final do dia, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), dois ex-servidores foram presos e outros cinco afastados de suas funções.

Eles podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio; interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei; e organização criminosa.

De acordo com a PF, o programa espião teria sido utilizado pela Abin para monitorar, durante parte do governo Bolsonaro, a localização de pessoas por meio do celular. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o programa teria sido comprado no final do governo Temer, em 2018, e utilizado até maio de 2021.

A compra do programa, que teria ocorrido sem licitação, custou algo em torno de R$ 5,7 milhões. A suspeita da PF é de que tenham sido espionados políticos, advogados, jornalistas e opositores do governo Jair Bolsonaro. As identidades das supostas vítimas seguem em sigilo.

Em nota, a Abin disse que colabora com as autoridades competentes desde o início das investigações.

Leia na íntegra:



“A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) informa que, em 23 de fevereiro de 2023, a Corregedoria-Geral da ABIN concluiu Correição Extraordinária para verificar a regularidade do uso de sistema de geolocalização adquirido pelo órgão em dezembro de 2018.

A partir das conclusões dessa correição, foi instaurada sindicância investigativa em 21 de março de 2023. Desde então, as informações apuradas nessa sindicância interna vêm sendo repassadas pela ABIN para os órgãos competentes, como Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal.

Todas as requisições da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal foram integralmente atendidas pela ABIN. A Agência colaborou com as autoridades competentes desde o início das apurações. A ABIN vem cumprindo as decisões judiciais, incluindo as expedidas na manhã desta sexta-feira (20). Foram afastados cautelarmente os servidores investigados.

A Agência reitera que a ferramenta deixou de ser utilizada em maio de 2021. A atual gestão e os servidores da ABIN reafirmam o compromisso com a legalidade e o Estado Democrático de Direito”.