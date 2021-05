Areal recebe novo posto de Estratégia de Saúde da Família

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 18:58 horas

Barra do Piraí – Moradores do Areal e adjacências receberam, na manhã desta sexta, 28, o novo posto de Estratégia de Saúde da Família (ESF), que leva o nome de Francisco de Paula Moura. A unidade foi entregue pelo prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, em solenidade que contou ainda com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais. O postinho foi erguido com recursos próprios e é o piloto – juntamente com Vargem Alegre e Califórnia – para os demais que assistem a população barrense.

O posto de Estratégia de Saúde da Família Francisco de Paula Moura funcionava de forma precária em um outro local. Ao assumir a gestão, e tendo em mente revitalizar todos os 22 pontos de Saúde da cidade, o prefeito Mario Esteves conseguiu levar aquela unidade para outro local, onde funcionava a Associação de Moradores do Areal. No antigo, está sendo erguida uma nova escola.

“Vocês podem conferir a modernidade deste posto, que ouso chamar de uma mini UPA (Unidade de Pronto Atendimento). E este sonho só foi realidade porque promovemos vários ajustes econômicos na Prefeitura de Barra do Piraí, e que estão possibilitando reformas de vulto, em escolas, com 20 delas entregues, e, agora, essa parte da Atenção Básica. Todos vão possuir a mesma estrutura; o que difere é o tamanho. A população do Areal merecia algo de qualidade, pelo contingente habitacional, deste que é o maior bairro do primeiro distrito”, frisa o prefeito.

O posto é composto por dezenas de salas, sendo muitas delas interligadas. Além de algumas, que são básicas, para curativos e consultórios médicos, a unidade conta ainda com Raio X e duas para consultas dentárias, bem como banheiros e recepção. É totalmente adaptada para acessibilidade de cadeirantes.

Participaram do evento, além de integrantes do Executivo barrense, vários vereadores, como o presidente da Câmara, Luiz Roberto Coutinho; bem como o deputado Estadual Marcelo Cabeleireiro; e a deputada federal Rosangela Gomes.