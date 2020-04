Arimathea confirma pré-candidatura a vereador em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 18:16 horas

– O professor e ex-prefeito de Pinheiral José Arimathéa Oliveira (PSB) confirmou que é pré-candidato a uma cadeira no legislativo municipal, com eleições previstas para outubro deste ano. Arimathea atualmente é presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Médio Paraíba do Sul, cargo que ocupa desde quando foi prefeito de Pinheiral. Ele afirmou quese considera preparado para encarar o desafio de ocupar uma vaga na Câmara de Volta Redonda.

– Com a chegada desta pandemia (novo Coronavírus) que inclusive causa infecções respiratórias graves, a população acaba ampliando a sua percepção para as questões ambientais. Logo surgem alguns fatores como a qualidade de água, o enfrentamento às enchentes frequentes, que estão relacionadas ao uso e ocupação do solo, o depósito de escória da CSN, a poluição do ar causada pela própria Companhia, além da poluição do trânsito, que em Volta Redonda é muito intenso. Todas essas questões precisam ser discutidas amplamente e creio que tenho condições de contribuir com esse processo, atuando no legislativo de Volta Redonda- disse.

No campo político, Arimathea afirma que foi bem recebido no PSB local, tendo como interlocutor o deputado federal Alessandro Mollon: “Como liderança importante que é no Estado, o fato do Molon ter referendado minha chegada ao partido em Volta Redonda facilitou muito. Também tenho uma relação excelente com o vereador Jari, que já vem de alguns anos e isso tem facilitado muito não só minha ambientação, como a aproximação com os demais colegas de partido”, salientou Arimathea.

Ele também falou do bom relacionamento com Alex Martins, ex-presidente da subseção da OAB na cidade e pré-candidato do PSB á prefeitura:

– Consegui construir uma ótima relação com o Alex Martins. Acho importante a união dessas importantes forças que atuam no campo progressista da cidade, para que possamos construir novos caminhos e rumos para Volta Redonda – finalizou.