Assembleia elege nova diretoria para Sindicato do Funcionalismo Público de Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2021, 18:27 horas

Volta Redonda – Os associados do Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Volta Redonda (SFPMVR), em resposta a convocação feita por mais de 30% dos associados sindicalizados, aprovaram por unanimidade a destituição da atual Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e de todos os demais órgãos do Sindicato, e, consequentemente, de seus integrantes. A diretoria que estava no comando da entidade havia declarado recesso no dia 21 de dezembro até o dia 3 de janeiro do ano que vem, mas a assembleia foi convocada com base em um artigo do estatuto que dá poder à categoria de se reunir para decisões com o apoio de 30% ou mais do quadro social.

A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária realizada na manhã do dia 27 de dezembro,, elegendo em seguida uma Junta Governativa Provisória, composta de três membros efetivos, que foram escolhidos pela Assembleia Geral, e empossados e vão gerir os destinos do Sindicato, pelos próximos 90 dias até a eleição e posse definitiva de uma nova Diretoria.

Os novos dirigentes do Sindicato são Ronaldo Cesar Rodrigues, líder do movimento “O Sindicato é nosso”, que ocupará a presidência até que ocorra as novas eleições para o preenchimento das vagas na Diretoria Executiva; Mauricio Silveira, que ocupará a Tesouraria e Helvecio José da Matta, que ocupará a Secretaria Geral.

Foram eleitos ainda Julio Cezar Torres e Telma Brigida Lacerda Rodrigues, para os cargos de suplente.

A Assembleia deliberou ainda em suspender a vigência do atual Estatuto Social, nas partes que não colidissem com as decisões que estavam sendo tomadas, e, de todas as decisões que houvessem sido tomadas nos últimos três anos; segundo Ronaldo Rodrigues, isso permitirá que “seja realizado um trabalho pleno de renovação e transparência”.

No mesmo ato a Assembleia concedeu perdão a todos os associados que foram afastados e excluídos do Sindicato pela diretoria destituída, sem o devido processo legal, e aquele processo previsto no Estatuto Social que estava vigente.

Com essa atitude todos os associados sindicalizados que, por qualquer motivo, tenham sido afastados do Sindicato agora poderão retornar e regularizar a sua situação sindical.

Ficou decidido ainda que a Junta Governativa terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias, abrir o processo eleitoral para escolha dos novos diretores do Sindicato.

O novo presidente do Sindicato afirmou que o desejo dos integrantes do “Movimento sindicato é Nosso” é dar vigor e transparência ao Sindicato, realizando imediatamente o processo eleitoral e, desse modo, através de eleições abertas, claras e transparentes, escolher os novos dirigentes do Sindicato.

“Nossa luta está voltada para a transparência e a defesa intransigente dos direitos do funcionalismo público”, frisou Ronaldo Cesar. “Agradecemos a Deus pela oportunidade que nos dá e aos funcionários públicos que entenderam a necessidade de renovação nos quadros do Sindicato, cujo objetivo maior será o fortalecimento da categoria e a obtenção de melhores condições de vida para cada um associado ou não do nosso Sindicato”, concluiu.

Ronaldo Cesar afirmou ainda que tão logo tome posse na presidência do Sindicato, o que ele espera que aconteça nas próximas horas, irá dar início a uma série de providências visando a defesa dos interesses do funcionalismo público, inclusive procurará estabelecer um contato direto com o prefeito Antônio Francisco Neto, objetivando, exatamente, assegurar os direitos já conquistados pela categoria e em busca de novos direitos que ainda estão sendo contestados.

A posse dos novos integrantes do Sindicato dos Funcionários Públicos ainda não está marcada e deverá acontecer nos próximos dias.