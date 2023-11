Audiência Pública discute obras da MRS em Barra do Piraí - Diário do Vale

Barra do Piraí – A Câmara Municipal de Barra do Piraí realizou na última quarta-feira (8), Audiência Pública para discutir as obras de mobilidade urbana que serão realizadas pela MRS Logística.

O evento que foi proposto pela vereadora Kátia Miki (Cidadania) e que contou com a participação dos vereadores do município, do deputado estadual Anderson Moraes (PL), de representantes da empresa e da população barrense, serviu para buscar informações sobre os projetos das obras e ouvir opinião pública antes de executá-las.

“Tomamos conhecimento que os projetos das obras que serão executadas pela empresa MRS Logística farão algumas modificações na mobilidade do município, como o fechamento da passagem de nível da rodoviária. Resolvemos propor a Audiência Pública porque entendemos ser de extrema importância ouvir a opinião pública antes de executar essas obras, principalmente os comerciantes da Rua da Estação, área que pode ser mais prejudicada. A população barrense merece tomar conhecimento e opinar”, destacou Kátia.

Durante o encontro, a MRS Logística, através de seus representantes, apresentou um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), um Estudo de Tráfego e um plano de obras.

Com plenário lotado e com grande manifestação contrária a alguns aspectos dos projetos apresentados pela empresa, os vereadores assumiram o compromisso de intermediar junto à ANTT em Brasília, buscando a desobrigação do fechamento das passagens de nível, o apoio da FECOMERCIO no estudo do impacto no comércio com o fechamento da Passagem de Nível, e também a parceria da MRS na revitalização da Rua da Estação e a abertura da passagem subterrânea.

“Eu e os vereadores assumimos o compromisso de buscar junto à ANTT a desobrigação do fechamento das passagens de nível que vai segregar e dividir a Rua da Estação. Se a população não concorda que seja feito dessa maneira, o certo é dialogar para encontrarmos uma melhor solução na construção de uma cidade melhor para todos”.

Plano de Mobilidade Urbana

Durante a Audiência Pública, Kátia Miki aproveitou para solicitar ao prefeito municipal que inicie junto à sociedade as discussões para construção do Plano de Mobilidade Urbana do município.

“Eu venho me posicionando constantemente nas sessões plenárias sobre a importância de construir um Plano de Mobilidade Urbana em Barra do Piraí. Faltam vagas de estacionamento no Centro, ponto de ônibus, transporte coletivo de qualidade. Precisamos abrir essa discussão e começar a trabalhar”, concluiu.