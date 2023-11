Audiência pública discute propostas para novo programa nuclear brasileiro

Debater e apresentar uma nova proposta para o programa nuclear brasileiro, além de discutir o potencial da energia nuclear na descarbonização. Essa é a finalidade da audiência pública que será realizada na próxima quarta-feira (8), às 16h, na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. A iniciativa partiu do presidente da Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e Atividades Nucleares (FPN), deputado Júlio Lopes (PP), para esclarecer e debater o uso da energia nuclear em todos os setores.

– A ideia é contextualizar o programa e as novas tecnologias na área nuclear com a apresentação de propostas e ações no setor. Sou favorável ao uso da energia nuclear em todos as áreas, como na produção de alimentos e na medicina, que trará enorme benefício para todos. Por ser uma energia boa, barata e de qualidade permanente, pode no futuro desempenhar um papel fundamental na luta contra a descarbonização do planeta, além de ser de grande importância na transição de uma energia limpa para o mundo – afirmou.

O parlamentar afirmou ainda que não existe a mínima pretensão de apresentar um programa pronto e acabado, mas sim uma proposta para discussão, complementação, críticas e sugestões, visando atualizar o programa nuclear brasileiro ao momento tecnológico mundial.

– Nosso plano possui 20 pontos que consideramos de enorme importância para o programa nuclear brasileiro; dentre eles podemos destacar, a criação de um programa de fomento a formação de profissionais; criação de uma política nacional de comunicação da área nuclear; a unificação da base de dados; uma política nacional de contrução de SMRs; o fortalecimento da NUCLEP, INB e AMAZUL; descarbonização e transição de energia, além da realização de um novo mapeamento das jazidas de urânio no Brasil, entre outras – disse.

A audiência contará ainda com a participação do presidente da Indústrias Nucleares do Brasil (INB) Adauto Seixas; do presidente da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), Luis Fernando Paroli e do diretor-presidente da Amazôna Azul Tecnologia de Defesas (Amazul), Newton Costa Neto. Foram convidados também o presidente da Associação para Desenvolvimento das Atividades Nucleares (ABDAN); Celso Cunha, o presidente da Nuclep, Carlos Seixas e o presidente da Eletronuclear, Eduardo Grand Court.