Audiência Pública em Volta Redonda aborda epidemia de dengue

Volta Redonda – Em audiência pública realizada na terça-feira, dia 5, na Câmara Municipal, população e autoridades se reuniram na para discutir estratégias e medidas que estão sendo realizadas em Volta Redonda contra a dengue. O município já registra mais de 4 mil casos e 10 óbitos estão sob investigação. Autoridades de saúde, representantes da sociedade civil e especialistas destacaram a necessidade de intensificar ações de prevenção, conscientização e controle do vetor. “A situação é preocupante e precisamos nos unir no combate ao mosquito. No mutirão do final de semana, no bairro Santa Rita do Zarur, aprendi muito com os agentes que visitaram minha casa e convido a todos para abrirem suas portas”, disse o vereador Edson Quinto, presidente da Casa Legislativa.

Durante a audiência, a coordenadora de Vigilância Ambiental, Janaína Soledad, falou sobre os cuidados necessários. “É preciso que a população olhe seus quintais. O mosquito não voa muito longe, sendo assim, se alguém tiver com a doença, sugiro uma vistoria na residência. Estamos fazendo nossa parte e o papel de cada um é fundamental neste momento”.

Para o vereador, a audiência pública representa um passo significativo na busca por soluções efetivas, com a comunidade unida na luta contra a dengue. “A expectativa é que as discussões resultem em ações concretas e imediatas para conter a disseminação da doença e proteger a saúde dos cidadãos de Volta Redonda”.

