Audiência pública sobre poluição atmosférica reúne cerca de 100 pessoas no plenário da Câmara de VR

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 17:13 horas

Volta Redonda- Com o objetivo de discutir questões relacionadas à poluição atmosférica no município provocada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), cerca de 100 pessoas se reuniram na quarta-feira, 17, no plenário da Câmara de Vereadores de Volta Redonda. A Audiência Pública intitulada ‘Volta Redonda contra a poluição: problemas e saídas’, foi uma iniciativa de 11 coletivos, movimentos e instituições socioambientais atuantes em Volta Redonda e região.

Após as manifestações dos integrantes da Mesa de Abertura, foi aberta a fala para que a população presente na Audiência pudesse se expressar. Cerca de 20 participantes se manifestaram de forma enfática, relatando os diversos problemas e impactos à saúde humana e ao meio ambiente provocados pela poluição cada vez maior e sem controle gerada pela CSN. Ao fim da Audiência, foram apresentados todos os encaminhamentos sugeridos pelos participantes, dentre eles a criação do movimento Sul Fluminense contra a poluição, para atuar como catalisador das demandas da sociedade e para impulsionar as ações e mobilização em torno do combate à poluição atmosférica, sonora e das águas produzida principalmente pela CSN e que afeta não apenas Volta Redonda, mas também demais municípios da região Sul Fluminense.

A Audiência Pública foi transmitida ao vivo pelo perfil @vr_abandonada no Instagram e está disponível no link:

https://www.instagram.com/tv/ChYYWmmIw36/?igshid=MDJmNzVkMjY=