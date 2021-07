Áureo Ribeiro visita Volta Redonda e debate geração de emprego 

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 12:00 horas

Volta Redonda – O deputado federal, Áureo Ribeiro (Solidariedade), passou a manhã desta sexta-feira, 2, em Volta Redonda onde conversou com com moradores e vereadores da região. Na pauta a preocupação com o Custo Brasil e o pós-pandemia. O parlamentar ressaltou que defende a importância da vacina e destacou a preocupação de discutir a retomada dos empregos.

Citando pesquisa realizada pelo Sebrae, onde mais de 600 mil pequenas empresas fecharam ao longo de 2020, o parlamentar disse que “muita gente começou a vender alguma coisa ou procurar outros meios para ganhar dinheiro nessa crise. Afinal, o setor do empreendedorismo e do comércio local tem papel fundamental na economia do nosso país, porque gera emprego e dá oportunidade para as pessoas”, comentou.

O deputado também destacou a importância da região Sul Fluminense para a retomada econômica do Estado. “Essa região é fundamental por conta das indústrias e empresas que colaboram na arrecadação dos recursos para serem revertidos na qualidade de vida dos moradores”, afirma.

Em conversa com lideranças políticas da região, Áureo Ribeiro se colocou à disposição no diálogo para encontrar a recuperação dos empregos e da renda das pessoas.

“Hoje, o Custo Brasil prejudica que essas empresas possam reabrir e recuperar os empregos perdidos nessa pandemia, por isso, acredito que o incentivo à educação de qualidade e a capacitação profissional são fundamentais para desenvolver novos postos de trabalho e qualificar as pessoas para o mercado de trabalho”, comenta Aureo Ribeiro.

Verbas

Em seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados, Áureo Ribeiro preside a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e já enviou recursos para, por exemplo, a ampliação de mais de 20 unidades de Saúde de Volta Redonda.