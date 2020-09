Avante terá chapa ‘puro-sangue’ na disputa pela Prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 18:17 horas

Volta Redonda – A convenção do Avante indicou o professor universitário Benevenuto dos Santos Neto como pré-candidato a prefeito de Volta Redonda. Advogado, Benevenuto é especialista e mestre em Direito voltado para a área de Administração Pública. Ele afirma que o diferencial de sua pré-candidatura é a independência:

— Não sou ligado a nenhum dos grupos políticos que governaram Volta Redonda nos últimos trinta anos. Nunca tive conexão com o ex-prefeito Antônio Francisco Neto ou com o atual prefeito Samuca Silva — afirma, aproveitando para criticar algumas lideranças que deixaram o governo: “acho oportunismo a atitude de quem fez parte de um governo e depois se afasta para se lançar como candidato”, diz.

O pré-candidato a vice-prefeito pelo Avante é Jorge Bardelini, ex-metalúrgico da área de metalurgia de redução, administrador de empresa, ex-analista de desempenho senior da assessoria da diretoria de Operações da CSN. Aposentado desde 2005, atua no ramo de arte e cultura.

Em entrevista dada em julho deste ano ao DIÁRIO DO VALE, Benevenuto já vislumbrava um cenário de muitas candidaturas, com um ambiente propício à renovação:

“Há muitas candidaturas para essa eleição. O cenário está bastante diferente do que foi há 04 anos, quando os mesmos candidatos dos últimos 20 anos se apresentaram e a população procurou uma renovação no espectro da política. Acredito que há ambiente para renovação, mas não uma escolha às ‘cegas’ ou em branco. Qualquer candidatura nova deverá ser coerente com as perspectivas das necessidades da cidade. Existe, por outro lado, sempre uma discussão que envolve o passado, outras administrações anteriores, que, neste caso, vai depender do posicionamento da justiça eleitoral no momento do registro da candidaturas”, afirmou, na época.