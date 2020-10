Balieiro mantém rotina de trabalho e campanha fica em segundo plano 

Matéria publicada em 4 de outubro de 2020, 11:59 horas

Resende – O prefeito Diogo Balieiro afirmou em janeiro, antes mesmo da pandemia do coronavírus, que o ano eleitoral não alteraria em grande escala sua rotina de trabalho. Na época, o prefeito ressaltou que o voto seria consequência do trabalho e pediu aos aliados que trabalhassem duro até o dia 31 de dezembro. Com a campanha em andamento, a afirmação feita no início do ano se confirmou.

“Esse já era um sentimento que passava para nosso grupo, na verdade desde que assumimos a prefeitura. Diante desta pandemia e das decisões que temos de tomar diariamente, não tem nenhuma lógica o prefeito parar para fazer campanha. Quando der, vamos fazer algo”, disse.

Com pouco mais de um mês de campanha liberada, Balieiro não fez qualquer movimento eleitoral. O único ato oficial foi a convenção partidária, que é obrigatória, mas mesmo assim não se tratou de um grande evento celebrativo. “Tenho muito orgulho do nosso governo, mais ainda de poder ter a honra de governar a cidade onde nasci e fui criado. Da mesma maneira, acredito muito no trabalho que essa equipe fez até aqui e também no que podemos fazer no futuro próximo”, disse.

Além das visitas diárias aos hospitais e unidades de saúde, Diogo Balieiro tem acompanhado o andamento de algumas obras e serviços. Fora isso, até agora o prefeito gravou um vídeo desejando feliz aniversário para a cidade. De campanha propriamente dita, Diogo ainda não colocou o bloco na rua.

“No momento oportuno vamos mostrar nosso plano e governo e nossas ideias para o futuro de Resende, até mesmo em respeito aos eleitores. Assim, eles terão melhor chance de avaliar o que é o melhor para nossa cidade”.