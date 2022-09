Baltazar acompanha desfile cívico em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de setembro de 2022, 17:23 horas

Volta Redonda – A comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil foi marcada por desfile cívico em Volta Redonda e, também, por campanha e muita conversa nas ruas. O candidato a deputado federal, Baltazar, esteve nas comemorações realizadas na Cidade do Aço. Aproveitou para prestigiar o evento e conversar com eleitores e apoiadores da campanha.

– O Sete de Setembro é um dia extremamente importante. É o dia de todos os brasileiros. Que tem pensamentos diferentes, mas são brasileiros. Por isso estou gostando muito dessa festa aqui. Não vi nenhum sinal de violência. Tem campanha na rua e está um ambiente muito saudável, muito fraterno. O Brasil precisa avançar sem ódio e sem medo – destacou Baltazar.

As memórias e bons sentimentos foram resgatados por quem foi assistir ao desfile. A importância de encontrar com os candidatos e ter a oportunidade de conversar e decidir o voto, também fizeram parte das conversas.

– O desfile está lindíssimo. Está me lembrando a minha época de infância quando fazia parte da fanfarra. Deu vontade de voltar para a escola. Eu estou gostando muito. Estamos vendo muita campanha aqui. É importante. Já escolhi os meus candidatos. Estou com o Baltazar, uma pessoa que já tem experiência, foi médico dos meus filhos e merece o nosso voto – afirmou a autônoma Maria Ruth Tebaldi Miranda, moradora do bairro Mangueira.