Baltazar caminha em Resende com Noel de Carvalho

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 16:58 horas

Resende – A sexta-feira (09/09) do candidato a deputado federal, Baltazar, foi de campanha pela Cidade Alegria, em Resende. Acompanhado pelo candidato a deputado estadual, Noel de Carvalho, a manhã foi marcada por caminhada e muita demonstração de apoio. Unidos pelo desenvolvimento do Sul Fluminense, defenderam a ampliação do Polo Automobilístico.

– Conheço o Noel há muito tempo. Fomos prefeitos de cidades da região, ele em Resende e eu em Volta Redonda e temos o mesmo objetivo, trazer investimentos para o Sul Fluminense. Uma das coisas que sei ser possível fazer é ampliar o polo automobilístico. Com isso será gerado milhares de empregos – explicou Baltazar

A parceria entre Noel e Baltazar fortalece a região e garante mais representatividade a nível federal e estadual. Na última eleição, poucos foram os deputados do Sul Fluminense eleitos.

– Estamos juntos pelo fortalecimento da nossa região. Baltazar tem características pessoais que admiro é uma pessoa do povo, sensível e trabalhador. Com essa parceria entre deputado estadual e federal é possível fazer nossa região se desenvolver – destacou Noel.

Com poucas oportunidades de emprego, a proposta de lutar para aumentar os postos de trabalho e garantir renda para a população dá mais esperança para quem espera para ser contratado.

– Saber que tem pessoas preocupadas em trazer mais emprego para a região nos dá até esperança. Temos mesmo que votar em quem é daqui. Em quem mostra que quer ajudar o povo – afirmou José Ferreira, morador da Cidade Alegria.