Baltazar caminha pelo Aterrado e apresenta propostas de governo à população

Matéria publicada em 10 de outubro de 2020, 17:57 horas

Volta Redonda- O candidato do PSD à Prefeitura de Volta Redonda, Paulo Baltazar, promoveu uma caminhada pela Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, para divulgar suas propostas de governo, responder questionamentos e ouvir as demandas da população. Para Baltazar, as caminhadas, que vem respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19, são de suma importância para fomentar o diálogo.

– Precisamos sempre estar dispostos a debater ideias para melhorar a cidade e ouvir as diversas demandas. Na caminhada de hoje, a principal queixa da população foi no âmbito da saúde. Muitos, inclusive os profissionais da saúde, estão reclamando do funcionamento dos hospitais. Uma cidade do tamanho de Volta Redonda, não pode deixar de pagar ou pagar com atraso, os salários desses profissionais que vem estão lutando na linha de frente contra o coronavírus – disse o candidato

Baltazar ressaltou que a saúde pública precisa apostar em inovação tecnológica, para realizar atendimentos mais rápidos, diminuindo filas e tornando o sistema mais eficiente.

– Podemos utilizar, por exemplo, a telemedicina, que nesse período de pandemia se tornou muito popular. Devemos também, reestruturar o sistema de agendamento de consultas com especialistas e marcação de exames, usando a tecnologia, para trazer a saúde para a palma da mão do cidadão – completou Baltazar.