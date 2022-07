Baltazar caminha pelo Retiro com o deputado Pedro Brazão

Matéria publicada em 26 de julho de 2022, 18:49 horas

Volta Redonda- O pré-candidato a deputado federal Baltazar (União Brasil) recebeu, na terça-feira (26), a visita do colega de partido, o deputado estadual Pedro Brazão. O encontro aconteceu no bairro Retiro, em Volta Redonda, com conversas com empresários e comerciantes locais, além de uma passagem pela feira livre.

– Além de sermos do mesmo partido, eu e Brazão temos em comum a defesa de valores e princípios, como a defesa da família. Quando soube que estaria em Volta Redonda, quis levá-lo ao Retiro para conversar com alguns amigos e pessoas queridas. Fomos muito bem recebidos por onde passamos – destacou Baltazar.

A presença de Baltazar na feira chamou a atenção de quem passava pelas ruas do Retiro e pela feira. Muitas pessoas se aproximaram para dar um oi, outras para deixar uma palavra de carinho ou apoio.

– Sou fã do seu trabalho porque sei da sua seriedade. Apoio o Baltazar com certeza. Minha família está toda com ele. Amei saber que está de volta – falou a comerciante Noêmia de Souza.

Para encerrar a agenda na cidade, o pré-candidato a deputado federal Baltazar e o deputado estadual Pedro Brazão estarão, às 19h, em um encontro com apoiadores marcado para acontecer no Dourados Shopping, também no Retiro.