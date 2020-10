Baltazar consegue prazo para que Youtility encontre nova sede

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 18:24 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Baltazar, conseguiu a manutenção de 2000 empregos do call center Youtility, que, na última semana, foi notificado judicialmente a deixar o terreno, pertencente à Caixa Beneficente dos Empregados da CSN (CBS), onde está localizado. Baltazar, que enviou uma carta aberta à presidência da CBS pedindo um prazo de quatro meses para que o call center encontrasse um novo local para instalar suas operações, conseguiu uma resposta positiva do advogado da empresa.

“A manutenção desses empregos é o primeiro passo do setor para a nossa cidade. Esse é só o começo. Se eu chegar até a prefeitura, poderei fazer muito mais para nossa população que, nesses tempos de pandemia, vem sofrendo com uma grande recessão econômica”, disse o candidato.

O candidato ainda ponderou a respeito da oferta de empregos no pós-pandemia, que segundo ele, precisa contar com um clima favorável para atrair novas empresas, além de aquecer e incentivar àquelas já instaladas no município.

“Precisamos incentivar as vagas de primeiro emprego para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, sobretudo os empregos que apontam para o futuro, como por exemplo, programadores de games. Devemos olhar com atenção para as novas profissões que surgem com o advento da internet”, completou Baltazar.