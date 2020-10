Baltazar critica área da Saúde de Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de outubro de 2020, 08:57 horas

Volta Redonda – O candidato à prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, comentou, em vídeo divulgado em suas redes sociais, o estado de abandono em que a saúde municipal se encontra, sobretudo no São João Batista, o maior hospital público da região e que, durante o período em que ele foi prefeito, era uma referência, inclusive com a construção do mais moderno CTI do Sistema Único de Saúde (SUS) na região.

Segundo Baltazar, que já afirmou inúmeras vezes que os hospitais são o cartão de visitas de uma cidade, é inaceitável que à população que já teve acesso a uma saúde de qualidade, enfrente tamanho descaso.

“Falta remédio, falta Dipirona, falta gesso. Por isso, não podemos entregar na mão de um inexperiente a cidade de Volta Redonda. É preciso ter experiência. Eu sou médico e cuido de pessoas. Quando fui prefeito, nossa cidade tinha a melhor saúde do interior do Estado. Precisamos virar a página e voltar a sorrir”, disse o candidato

Para o médico e candidato à prefeito, não é apenas a população que vem pagando pela falta de gestão que cria efeitos desastrosos na saúde. Profissionais como médicos e enfermeiros, sofrem com atrasos salariais e a falta de insumos básicos para poder trabalhar, como anestésicos utilizados em procedimentos e, até mesmo, luvas cirúrgicas.

“O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) esteve aqui no São João Batista e os médicos do hospital fizeram uma carta aberta à população denunciando o pouco caso com a saúde. Falta até anestésico para se fazer uma cirurgia. Ouvi relatos de um médico que teve que improvisar no meio de uma cirurgia.