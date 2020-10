Baltazar defende Programa “Saúde na palma da mão”

Matéria publicada em 18 de outubro de 2020, 07:41 horas

Volta Redonda – “Comigo a saúde é na palma da mão”. Com esta frase, o candidato à prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Baltazar, saiu cedo às ruas para comemorar o Dia do Médico e defender um dos seus principais itens do seu Plano de Governo: o Programa Saúde na palma das mãos”, que consiste em agilizar atendimentos médicos através das redes sociais. O candidato, que também é médico, defende o uso da tecnologia para desafogar as principais demandas da saúde pública.

Junto com apoiadores do chamado movimento #ViraVR, Baltazar afirma que, por experiência, como profissional do SUS (Sistema Único de Saúde), o programa Saúde na Palma das Mãos é viável e pode, segundo ele, se tornar um grande aliado para agilizar os atendimentos médicos que muitas vezes levam meses para serem concluídos e exigem do paciente uma verdadeira maratona para concluir, por exemplo, marcação de exames e consultas.

“Com a aplicação tecnológica poderemos, por exemplo, marcar consultas pelo Whatsapp, fornecer um histórico ambulatorial do paciente e, até mesmo, em especialidades específicas e casos aplicáveis, utilizar a telemedicina, prática popularizada durante a pandemia”, contou Baltazar.

Baltazar, que é médico há 42 anos, acredita que um software dedicado à saúde municipal pode também ajudar nos processos administrativos da Secretária. “Com um software, podemos diminuir as filas e dinamizar processos antes lentos e que criavam um gargalo no sistema público e, consequentemente, melhorar todo os atendimentos, desde a atenção básica às cirurgias eletivas”, completou o candidato