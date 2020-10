Baltazar denuncia à Polícia Federal páginas e perfis falsos em redes sociais

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 14:39 horas

Segundo o candidato, as páginas estão propagando fake news a seu respeito

Volta Redonda– O candidato à Prefeitura de Volta Redonda, pelo PSD, Paulo Baltazar, foi à delegacia da Polícia Federal, em Volta Redonda, para denunciar páginas e perfis falsos que, segundo ele, vem produzindo e compartilhando informações caluniosas a seu respeito nas redes sociais. Baltazar afirmou que a partir de agora, tomará as providências legais contra toda e qualquer fake news.

-Terei tolerância zero com qualquer tipo de conteúdo que tenha o objetivo de destruir minha reputação. Estamos no momento de debater ideias e propostas para nossa cidade, mas, infelizmente, nossos adversários preferem divulgar mentiras. Nunca fiz ataques pessoais e difamatórios. Por isso, denunciei na Polícia Federal e vou denunciar quantas vezes forem necessárias – contou Baltazar

Segundo a denúncia apresentada à PF, uma página vem divulgando, diariamente, notícias “capazes de desestabilizar o estado democrático de direito, além de se aproximar aos delitos contra a honra, tendo nesse período eleitoral a intenção manchar a reputação e afastar os eleitores da candidatura de Baltazar”.

– Em uma das postagens, mentiram que eu pedi a impugnação de um concorrente. E, na verdade, quem impugnou foi o Ministério Público. Em outra postagem, fui acusado de envolvimento com a Organização Social que administrava o Hospital do Retiro. Não fui eu que contratei a OS, fui apenas contratado como diretor médico. Pelo meu compromisso com as pessoas, aceitei a função – completou o candidato.