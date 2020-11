Baltazar diz que Volta Redonda precisa de soluções rápidas para problemas com chuvas

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 19:16 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, usou as redes sociais para demonstrar sua preocupação com a necessidade urgente de obras a fim de evitar problemas urbanos típicos da época de chuvas. Os estragos causados pelo temporal ocorrido nesta quinta-feira (dia 12) levaram o candidato a avaliar o sistema de respostas da cidade para alagamentos. Segundo ele, os problemas poderiam ter sido evitados se seus sucessores dessem continuidade ao projeto estruturante de água e esgoto estabelecido ao longo de seus quatro anos de mandato, entre 1993 e 1996.

“Naquela época, fizemos o que até hoje é o maior projeto estruturante que essa cidade já teve. Dedicamos quatro anos para a construção de 250 km de redes pluviais e de água e esgoto, levando dignidade a bairros como Padre Josimo e Mariana Torres. Meu sucessor, em 20 anos no poder, pouco fez para mudar algo. O atual prefeito também se mostrou estático. O cenário atual é de pouca empatia com a população, que todos os anos é fortemente atingida pelas chuvas”, afirmou Baltazar.

Baltazar ressaltou que o projeto de estruturação das redes poderia ter continuado, mas de acordo com ele, não foi executado pois “não é uma obra que garante visibilidade”. “Não são obras imponentes, como prédios e reformas de hospitais, mas a melhora no sistema de água e esgoto poderia ter evitado todos os transtornos que vimos: lojas e casas inundadas, pessoas ilhadas, lama para todo lado. As obras não foram feitas, agora a visibilidade que temos é outra”, completou Baltazar.