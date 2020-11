Baltazar encerra campanha do primeiro turno com carreata

Matéria publicada em 14 de novembro de 2020, 18:27 horas

Volta Redonda – Encerrando as atividades do primeiro turno das eleições municipais, o candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, participou, junto com eleitores do movimento #VIRAVR, uma carreata. O candidato, que ao longo de toda a campanha priorizou as carreatas em razão das medidas de isolamento impostas pela Covid-19, destacou que receber o carinho da população antes do pleito é de suma importância.

“Contar com todo esse carinho e suporte são diferenciais para mim. Pude perceber o desejo de mudança da população em cada conversa, em cada carreata. Neste domingo, é o momento de colocar a mudança em prática”, disse Baltazar.

A carreata, que partiu do Aeroclube e percorreu bairros como Volta Grande, Voldac, Santa Cruz, Vale Verde, Belo Horizonte, Vila Brasília, Retiro, Açude e Siderlândia, Retiro, Açude, Vila Americana e Aterrado, contou, segundo Baltazar, com muita empolgação por parte de seus apoiadores.

“O sentimento maior é de gratidão por todos que puderam estar aqui e fizeram uma linda festa. Queria abraçá-los, mas infelizmente a pandemia não permite isso. Entretanto, vi que todos fizeram e estão fazendo sua parte na mudança dessa cidade”, completou o candidato.