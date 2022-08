Baltazar faz caminhada nos bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 18:30 horas

Obras realizadas quando foi prefeito da cidade são lembradas por moradores

Volta Redonda – Em campanha para deputado federal, Baltazar esteve nesta terça (30/08) em caminhada pelas ruas do bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Com experiência de quem já esteve por duas vezes na Câmara dos Deputados e como prefeito da cidade, foi abordado por muitos moradores que lembravam das obras e realizações durante os seus mandatos.

– São muitas as pessoas que me param na rua para falar de como ajudei no desenvolvimento de Volta Redonda e a melhorar a qualidade de vida da região Sul Fluminense. Ter experiência por já ter feito é o que nos dá a certeza de que podemos fazer muito mais como deputado federal. Precisamos dar condições para as pessoas voltarem a ter comida na mesa, saúde e educação, já fiz isso e sei que é possível fazer de novo – destacou Baltazar.

Durante toda a caminhada, vários foram os relatos e demonstração de apoio. As lembranças sobre as obras realizadas de saneamento básico, que levaram água e esgoto para os bairros de Volta Redonda, e de infraestrutura, com asfalto, foram comentadas.

– Baltazar é o cara que começou a arrumar Volta Redonda. Aqui antes não era nada. Sei que ele faz o que fala. Tem experiência e sabe o que precisa ser feito. Tem o meu voto – afirmou José Alexandre de Souza Tavares, morador do bairro Água Limpa.

Outra moradora que não escondeu a sua escolha em Baltazar para deputado federal, foi a Maria Edith dos Santos. Fez questão de ressaltar a importância das pessoas procurarem conhecer o político, antes de definir o voto.

– Eu já conheço o Baltazar há muito tempo. Sou eleitora dele desde as outras eleições. Nele eu confio. Sei que tem boa intenção. Que ele fez muita coisa pra cidade e pra região – destacou.