Baltazar intensifica campanha digital e lança podcast

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 10:51 horas

Volta Redonda – O candidato do Partido Social Democrático (PSD), Paulo Baltazar, lançou o podcast “Diálogo Seguro”, como forma de debate e divulgação de suas propostas pela internet.

O programa, que já está em sua 4ª edição, tem o intuito de criar uma aproximação entre eleitor e candidato, dialogando sobre o futuro de Volta Redonda. Nele, a população poderá ouvir e entender as propostas de Baltazar para áreas de saúde, educação, administração em período de crise e geração de empregos, além de conhecer um pouco mais do “cidadão” Baltazar e sua família.

Na última edição, Baltazar debate a questão da experiência necessária na administração pública para tirar a cidade da crise. “A economia do Brasil, apenas no segundo trimestre, recuou ao mesmo patamar do ano de 2009, o que representa uma queda de 9,7% no Produto Interno Bruto (PIB). Portanto, a experiência para sair da crise é fundamental. É claro que precisamos aprender sempre, mas num momento de crise, é necessário ser experiente. Eu fui prefeito de Volta Redonda durante a pior crise que essa cidade já viu: a crise da privatização da CSN. Nós conseguimos vencer essa crise, elevando a arrecadação do município de R$ 40 para R$ 140 milhões”, afirma Baltazar, em trecho do podcast.

Visitas

Além de lançar o podcast, Baltazar visitou dois bairros, onde conversou com populares e, principalmente, ouviu as principais preocupações da comunidade. No Santo Agostinho, o candidato ouviu reclamações sobre a saúde municipal. Já na Vila Santa Cecília, Baltazar caminhou e, obedecendo protocolos de prevenção à Covid-19, lanchou o tradicional pastel, servido aos domingos no bairro.

“A rua é onde o povo está e nós temos que ouvi-lo. A população quer experiência. Com essa convicção coloquei meu nome à disposição de Volta Redonda”, finalizou Baltazar