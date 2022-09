Baltazar participa de reunião do Copevre

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 18:54 horas

A importância de manter princípios e valores e movimentar a economia foram alguns dos assuntos apresentados pelo candidato a deputado federal

Volta Redonda – O candidato a deputado federal Paulo Baltazar participou nesta quinta-feira (15/09) da reunião do Conselho de Pastores de Volta Redonda (Copevre). O encontro aconteceu na Igreja Presbiteriana do Retiro e abordou assuntos relacionados a importância do momento político para o país. Baltazar, que é membro da igreja Metodista do Retiro, aproveitou para destacar a necessidade de defender princípios e valores.

— É muito bom participar de eventos como esse. As conversas e debates são sempre muito relevantes. Nesses encontros sempre falamos de assuntos caros ao povo cristão. Foi uma oportunidade de apresentar nossas propostas como candidato a deputado federal e que tem os princípios e valores como norteadores da vida – explicou Baltazar.

Durante a reunião, Baltazar lembrou do que realizou quando foi prefeito de Volta Redonda e os investimentos e verbas trazidas para a região em seus mandatos como deputado federal. Também falou sobre as propostas e a necessidade de defender a liberdade religiosa.

– Eu tenho um compromisso de ser o deputado que vai defender a família constituída por Deus. Sou a favor da vida e, por isso, contra o aborto e a liberação das drogas. Vou lutar pela ampliação do polo automobilístico e gerar milhares de empregos na região, assim será possível ter trabalho, emprego, saúde e comida na mesa – ressaltou Baltazar.