Baltazar tem candidatura a deputado federal confirmada durante convenção do partido

Matéria publicada em 1 de agosto de 2022, 17:10 horas

Volta Redonda – O União Brasil confirmou Baltazar como candidato a deputado federal pelo partido para as eleições deste ano. O anúncio aconteceu durante a convenção realizada, neste domingo (31/07), na Expo Mag, no Centro do Rio de Janeiro.

– Hoje foi o dia de confirmar a nossa candidatura nas eleições deste ano. Depois de realizada a convenção do partido, posso dizer com certeza que sou candidato a deputado federal. Todos queremos e desejamos um futuro melhor, mas é necessário muito trabalho. Na última eleição a nossa região ficou pouco representada e o nosso desejo é que este ano seja diferente. Estou à disposição para continuar na luta por nosso povo – destacou Baltazar.

Com a experiência de quem já esteve na Câmara dos Deputados por dois mandatos e a frente da prefeitura de Volta Redonda, Baltazar sabe qual é o caminho para trazer desenvolvimento para a região, principalmente, nas áreas da educação e saúde.

– Nossa região ficou muito pouco representada na última eleição. Precisamos eleger candidatos de perto da gente e que tenham conhecimento e experiência para trazer recursos para a região. Tenho uma preocupação muito grande com a família, por isso vou defender nossos princípios e valores – destacou o candidato.

Final de semana de reuniões e caminhadas

Ainda como pré-candidato a deputado federal, Baltazar participou, no fim de semana, de reuniões com a presença do pré-candidato a deputado estadual, Marco Sam. Na sexta-feira (29/07) o encontro aconteceu em um salão de festas no bairro Conforto. No sábado, os dois estiveram em uma reunião no auditório do Dourados Shopping, no Retiro, e fizeram uma caminhada pelo bairro São Carlos, em Volta Redonda.

– Precisamos de candidatos que se preocupem com a nossa região, com o nosso povo. É muito importante termos união entre o deputado estadual e federal, assim é mais fácil trazermos recursos e investirmos no que realmente importa para dar qualidade de vida para as pessoas. Precisamos, no Congresso e na Alerj, de gente do povo, que pensa e age pela população – afirmou Baltazar.

Durante as conversas, alguns eleitores aproveitaram para destacar a importância de votar em quem conhecem e sabem a história. Um deles foi o Paulo Iran, morador do bairro Vila Americana, que fez questão de ressaltar para os participantes a necessidade de eleger candidatos próximos das pessoas.

– Não adianta votar em candidatos que estão longe da gente. Nesses que aparecem para pedir voto e depois somem. Sei que o Baltazar está sempre próximo das pessoas e nos escuta. Precisamos de representantes assim. Que trabalham e escutam o povo – falou Paulo Iram.