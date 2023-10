Barra do Piraí alcança 23ª posição em Atenção Primária no estado

Barra do Piraí – Um dos focos principais de investimento da atual administração de Barra do Piraí, segundo o prefeito Mario Esteves, foi a Saúde. Com números alarmantes na Atenção Primária, antes conhecida como Atenção Básica, o município tinha hospitais em crise e a área, como um todo, precisava de uma grande reestruturação.

Atualmente com 23 postos de saúde, intervenções nos hospitais, consolidação de 13 Estratégias de Saúde da Família (ESF), capacitações e treinamento nas unidades básicas, dentre outras, o município conseguiu alcançar a 23ª posição no Indicador Sintético Final (ISF) dentre os 92 municípios do estado.

De acordo com a prefeitura de Barra do Piraí, a colocação – juntamente com a nota de 7,29 nos indicadores de desempenho – está atrelada à qualidade de atendimento e dos serviços englobados pela Atenção Primária e determinam o valor do incentivo financeiro que será transferido ao município através do programa Previne Brasil, do Governo Federal.

Metas

Segundo o prefeito Mario Esteves, no início de 2020 o município contava com um alcance de metas praticamente nulo, com nota de 2,23 no índice de avaliação, ocupando o 74º lugar entre os 92 municípios do estado.

“Através de estratégias decisivas, a Atenção Primária, em questão de praticamente dois anos, conseguiu subir 51 posições, algo sem precedentes na cidade. A notícia coloca Barra do Piraí no grupo de localidades do estado que mais cresceram no ISF e a deixa próxima de assumir a 4ª colocação na região do Médio Paraíba”, explicou.

A diretora da Atenção Primária, Verônica Tancredo Massa, concordou e comemorou a meta alcançada. “Com um planejamento eficaz, conseguimos concretizar o que antes parecia ser tão distante. Então, é com muita felicidade que recebemos essa notícia. Apesar das dificuldades que encontramos na Atenção Primária, conseguimos, graças ao nosso trabalho e o apoio do governo, subir no ranking dos municípios. Estamos, cada vez mais, nos destacando e, como consequência, o Ministério da Saúde está repassando mais verba, algo incrível para todos. Os barrenses podem contar com uma Atenção Primária de qualidade”, disse Verônica.

Já secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, destacou a evolução conquistada e parabenizou as equipes. “A jornada foi longa e árdua, mas valeu a pena. Estamos lutando cotidianamente por uma causa nobre: ajudar o cidadão barrense. É uma imensa satisfação ver o que estamos alcançando, e, podem ter certeza de que vamos seguir expandindo a cada dia. Parabéns a todos pela nova estrutura que alcançamos. A Saúde está sempre à disposição da população” enfatizou.

“No início, o maior problema era esta pasta; tudo estava precário mas, conseguimos aperfeiçoá-la. Chegamos a colocar 33% do orçamento municipal nela, mais que o dobro exigido pela lei. Hoje, o mais importante está acontecendo. Devido ao alto desempenho, o Governo Federal está melhorando o repasse de verbas. A vida das pessoas não pode esperar”, finalizou o prefeito Mário Esteves