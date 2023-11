Barra do Piraí homenageia Dom Waldyr Calheiros 

Nesta quarta-feira (22) a rua ao lado do Bispado São José, em Barra do Piraí, foi oficialmente renomeada Dom Waldyr Calheiros de Novaes.

A cerimônia de descerramento da placa indicativa contou com a presença de Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano; do Vigário Episcopal de Barra do Piraí, Padre Carlos Alberto Júnior e do Pároco da Catedral Senhora Sant’Ana, Padre Paulo Sérgio Almeida.

O momento teve o comparecimento da vereadora Kátia Miki, responsável pela proposição da lei que modifica o nome da rua, obtendo aprovação unânime na Câmara Municipal.

Além da vereadora, marcaram presença o presidente da Câmara, Rafael Couto e o vereador Pedro Alves (Pedrinho ADL)

Agradece

Dom Luiz Henrique agradeceu o importante tributo ao quinto Bispo Diocesano. “Dom Waldyr Calheiros esteve por 33 anos à frente da Diocese, a gratidão não se esgota com o tempo. Por isso, agradecemos a vereadora Kátia Miki e parlamentares da Câmara pela homenagem”, comentou o Bispo Diocesano.

Acolhimento

O vereador Hálison Vitorino protocolou na Câmara Municipal de Volta Redonda um projeto de lei que cria uma sala de acolhimento, no Sistema Único de Saúde e Unidades Conveniadas, exclusiva para mulheres vítimas de violência.

Privacidade

A medida, prevista para ser votada nos próximos dias, determina ainda que o espaço seja limitado garantindo maior privacidade às vítimas de violência durante o atendimento médico.

Acompanhamento

Outra determinação do projeto estabelece que os atendimentos devem, preferencialmente, ser acompanhados por profissionais de saúde, capacitados para esse tipo de abordagem, de forma humanizada, com respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, não discriminatória, ficando assegurada a privacidade da mulher vítima de violência.

Localização

A localização da sala de acolhimento também deverá seguir norma. O espaço deverá ser implementado em local onde ocorra menor fluxo de profissionais e usuários do serviço de saúde, e em nenhuma hipótese poderá ser acessada pelo suspeito de ter cometido o crime.

Leis

“Temos leis que coibem a violência contra a mulher, como a Lei Maria da Penha, Lei do Minuto Seguinte, e a Lei do Feminicídio, mas nenhuma delas, no entanto, resguarda a privacidade da vítima ao ser atendida pelos serviços de saúde”, ressaltou o vereador, reforçando a importância da aprovação da medida.

Convenção

A Convenção de Belém do Pará conceitua a violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à vítima, tanto na esfera pública como na privada que abrange a violência física, sexual e psicológica. A violência pode ser praticada no âmbito da família ou unidade doméstica, ocorrer na comunidade.

Escola para gênios

O Governo do Estado pode ser autorizado a criar núcleos especializados para alunos de altas habilidades e superdotação na rede pública de ensino do Estado do Rio. É o que prevê o Projeto de Lei 1.599/23, de autoria original do deputado Júlio Rocha (Agir), que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em segunda discussão, nesta quinta-feira (23). O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Convênios

O Executivo Estadual poderá celebrar convênio com os municípios, o Governo Federal e instituições e empresas privadas para a instalação dos núcleos. “Registre-se que essa é uma forma de privilegiar as mentes mais brilhantes do estado e do Brasil, acolhendo-os em núcleos de ensino com capacidade de potencializar ainda mais as altas habilidades que o aluno possui, de forma a desenvolver o dom natural com o qual nasceu o estudante”, justificou Julio Rocha.