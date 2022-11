Barra do Piraí lança ‘Natal Encantado’

Matéria publicada em 4 de novembro de 2022, 18:31 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de Barra do Piraí está promovendo o “Natal Encantado”. No sábado, 05, a partir das 19 horas, vai ocorrer na área central do distrito de Ipiabas a Parada de Natal, com personagens vivos, decoração temática, inauguração das luzes de Natal, e, além disso, contará com uma super atração: uma pista de patinação de gelo para a população se divertir. E na sexta, 11, também a partir das 19 horas, no Centro de Barra do Piraí também vai acontecer a Parada de Natal, com personagens vivos, decoração temática e inauguração das luzes de Natal.

“É muito importante fazermos essa celebração de Natal. Essa é uma data querida por muitas famílias, e é gratificante podermos marcá-la com uma festa como essa. O Natal Encantado possui atrações incríveis, uma linda decoração”, comenta o secretário de Turismo e Cultura, Rafael Couto, completando que “ainda, depois de anos, vai trazer a pista de patinação de volta, dessa vez em Ipiabas. “Esse é um atrativo muito divertido que chama a atenção de todos”, acredita.

O secretário também fala do fomento ao turismo que o Natal Encantado traz. “Esse é um evento que agrega somente fatores positivos ao setor turístico. Toda a estrutura, somada aos aparelhos turísticos que estão sendo desenvolvidos em Ipiabas, prometem acrescentar no desenvolvimento do setor na região”, aponta Rafael.

O prefeito Mario Esteves também fala sobre esse evento. “Vivemos um período intenso de pandemia e muitos não puderam comemorar junto. O Natal é uma data muito querida por várias famílias, então, nosso objetivo é resgatar esse sentimento, espalhar o espírito natalino pela região. Contamos com a presença de todos em Ipiabas para curtir a pista de patinação e, é claro, em Barra também que vai receber uma decoração incrível para a Parada de Natal”, é o que comenta o prefeito.