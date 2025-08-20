Barra do Piraí lança programa ‘Melhor Idade’

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Assistência Social de Barra do Piraí promoveu, na terça-feira (19), o lançamento oficial do programa “Melhor Idade: com orgulho, saúde e qualidade de vida”, uma iniciativa elaborada pela gestão Katia Miki com o intuito de promover a socialização, a valorização, a convivência comunitária e a qualidade de vida de pessoas idosas por meio de atividades físicas e culturais, que incentivam interação, lazer e saúde.

O evento, que ocorreu na Praça Nilo Peçanha, foi marcado pela entrega dos kits personalizados aos integrantes dos grupos, em um ato que exalta seu pertencimento ao projeto, pela cerimônia de lançamento e pelo show do cantor barrense Cláudio Kelly.

A secretária de Assistência Social, Marina Tinoco, destacou a importância da iniciativa.

“Estamos muito felizes em lançar o Programa Melhor Idade, que nasce para valorizar nossas pessoas idosas e garantir que elas tenham acesso a momentos de lazer, convivência e cuidado. Este projeto vai muito além das atividades semanais: ele simboliza respeito, acolhida e fortalecimento dos vínculos comunitários. Queremos que cada pessoa idosa de Barra do Piraí sinta-se protagonista de sua própria história e encontre neste espaço novas oportunidades de viver com qualidade e alegria”, apontou Marina.

O projeto atende todos os quatro grupos de convivência de idosos existentes em Barra do Piraí, mais especificamente no distrito de Ipiabas e nos bairros Centro, Caixa D’Água e Boca do Mato. Segundo informação da Secretaria de Assistência Social, em breve serão lançados dois novos grupos, no distrito da Califórnia e em Vargem Alegre.

Com essa expansão, a prefeitura busca garantir maior acesso da população idosa às atividades, levando o programa para diferentes bairros e comunidades. As inscrições nos grupos de convivência acontecem nos dias das atividades do projeto, com a própria equipe da Assistência Social presente no local.

O deputado estadual Munir Neto também esteve presente na cerimônia e colocou seu mandato à disposição da população de Barra do Piraí, reforçando que um de seus objetivos é levar programas como esse a todo o Sul Fluminense.

“Os programas voltados para a Melhor Idade foram lançados em Volta Redonda durante a minha gestão como secretário de Assistência Social, cargo que ocupei por 15 anos. Fico muito feliz de estar conseguindo levar esses programas para outros municípios da nossa região, através do nosso mandato na Alerj, em articulação com as prefeituras. A população de Barra do Piraí pode contar com nosso mandato para fazer a cidade e todo o nosso Sul Fluminense avançar cada dia mais”, disse Munir.

O evento de lançamento marcou o início de uma nova fase na política pública voltada às pessoas idosas em Barra do Piraí, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o cuidado, a inclusão e o bem-estar social.

Segundo a prefeita Katia Miki, o programa reforça o compromisso de sua gestão com os cuidados aos idosos.

“Desde nosso primeiro dia de governo nós prometemos: iremos cuidar muito bem dos nossos idosos. Graças ao trabalho incansável da nossa secretária de Assistência Social, Marina, da professora Simone e do deputado Munir Neto, cumprimos nossa promessa e estamos lançando simbolicamente esse programa que já vem fazendo muito sucesso. E garanto a todos que continuaremos trabalhando para, cada vez mais, contribuirmos para um envelhecimento mais ativo, saudável e feliz”, declarou a prefeita.

Também participaram da cerimônia o secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida; o secretário de Comunicação Social, Hugo Marques; a secretária de Educação, Cleide Mara Rocha; a vereadora Lu Maciel; e a secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela.