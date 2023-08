Barra do Piraí: Munir se reúne com lideranças do distrito de São José do Turvo

Barra do Piraí – O deputado estadual Munir Neto se encontrou, durante essa semana, com lideranças do distrito de São José do Turvo, no município de Barra do Piraí. Os representantes dos moradores da localidade pediram ao parlamentar que busque junto ao Governo do Estado melhorias na RJ-141, que liga Dorândia a São José do Turvo. Alem disso, Munir vai buscar recursos para construção de um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), a aquisição de uma ambulância do SAMU na unidade básica de saúde, além da instalação de uma torre de telefonia móvel.

“Estamos ouvindo as pessoas e conhecendo de perto as principais demandas dos municípios do Sul Fluminense. Alguns distritos, como o de São José do Turvo, são bem afastados do centro e lutam com muita dificuldade. Vamos usar o nosso mandato para buscar recursos que possibilitem a melhoraria da qualidade de vida da população”, destacou Munir.

Munir prontamente protocolou, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ofício solicitando ao Departamento de Estradas de Rodagens (DER) reparos na RJ-141 e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) buscando a implantação de uma torre ou antena celular que vai beneficiar, além dos moradores do Turvo, os distritos próximos (Amparo e Santa Isabel).

“Prontamente elaboramos ofícios e fizemos contato com os órgãos competentes. O próximo passo é procurar o prefeito de Barra do Piraí e verificar algumas questões que podem ser feitas por aquela população. A questão da torre de telefonia móvel é urgente. Sabemos que o telefone celular hoje não é mais luxo e sim necessidade, para conseguir uma vaga de emprego, saber de uma consulta médica ou até mesmo para ligar para uma emergência”, concluiu.

Melhorias na RJ-155

Munir Neto solicitou também, pavimentação asfáltica na RJ-155 (Saturnino Braga), no trecho que liga o município de Barra Mansa ao município de Angra dos Reis.