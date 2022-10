Barra do Piraí promove ‘Dia D’ no Outubro Rosa

Matéria publicada em 14 de outubro de 2022, 18:00 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Barra do Piraí vai promover, no sábado, 15, o Dia D contra o Câncer de Mama. O evento, que acontecerá na Praça Nilo Peçanha, das 9 às 13 horas, está inserido na programação do “Outubro Rosa” e irá contar com ações como: aferição de pressão arterial, testes rápidos (sífilis, hepatite b, c e hiv), atendimento médico e outras iniciativas.

Uma das doenças que mais acometem a população feminina, o câncer de mama, precisa ser combatido e a melhor maneira de se fazer isso é por meio da prevenção. Ela pode ser realizada de várias formas a partir de ações ou práticas específicas, como, por exemplo, o toque. Logicamente, a realização de exames e o acompanhamento médico são sempre recomendados para todas as mulheres, pois através deles podem ser detectada, de maneira precoce, a incidência de nódulos.

Sobre o evento, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, elogiou o trabalho realizado pela equipe e falou como o destaque a essa causa é fundamental levando em consideração sua capacidade de auxiliar e conscientizar diversas mulheres.

“A Secretaria de Saúde fez um excelente trabalho na realização do evento, essas ações, assim como outras feitas pela Prefeitura, são fundamentais. Esclarecer e auxiliar a população é função de todo governo e, Barra do Piraí, preza, acima de tudo, pelo bem-estar de seus habitantes” declarou Mario Esteves.

No sábado, 15, durante o evento, todos os munícipes poderão atualizar os seus cartões de vacinação de maneira gratuita.