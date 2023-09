Barra do Piraí tem 15 candidatos para 5 vagas no Conselho Tutelar

Barra do Piraí – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Comissão Eleitoral do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar, em colaboração com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí, estão divulgando as etapas do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar para o período de 2024 a 2027. A eleição para as cinco cadeiras é fundamental para garantir a proteção das crianças e adolescentes para a comunidade. A votação acontece no dia 1° de outubro.

A cidade tem 15 candidatos: José Amado de Barros Guimarães, Fernanda do Nascimento Leal, José Francisco Moraes de Sá, Rafael Pires Lima Amadeu, Lucas de Arotildes Chaves, Rúbia Santos Galdino, Rita Aparecida Vieira Fontenelle, Gilmara da Silva Santos, Leonardo Coradine Zamansky Lemos, Angela Vitalina de Souza, Michele Ribeiro Piassá, Rosana Rodrigues, Jorge Henrique da Cunha Oliveira, Daniele Maria Norberto Victor e Denise Martins Gonçalves.

O processo eleitoral do Conselho Tutelar está em andamento, e, inicialmente, a Comissão Eleitoral vai divulgar os locais de votação através dos canais de comunicação oficiais da prefeitura. A data da votação está definida para 01 de outubro em todo o Brasil, e o fluxo da campanha já começou no dia 29 de agosto e se estende a 30 de setembro. Durante esse período, ampliará a divulgação, incluindo detalhes como fotos dos candidatos e números eleitorais, com foco na importância do processo democrático.

Em 06 de outubro de 2023, os resultados da eleição serão anunciados, mantendo a transparência do processo. A posse e diplomação dos membros eleitos estão agendadas para 10 de janeiro de 2024.

A secretária de Assistência Social, Paloma Blunk, destaca a importância da participação ativa da população neste processo eleitoral do Conselho Tutelar. “É fundamental que nossos cidadãos se envolvam e exerçam seu direito de voto nesta eleição do Conselho Tutelar. A proteção e o bem-estar de nossas crianças e adolescentes dependem do trabalho desempenhado por esses conselheiros. Sua participação é um passo importante para garantir que tenhamos representantes comprometidos com essa causa tão necessária”, destaca a secretária.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, enfatiza a relevância do Conselho Tutelar e a necessidade de eleger profissionais comprometidos com a proteção das crianças e adolescentes. “O Conselho Tutelar desempenha um papel crucial em nossa comunidade, garantindo a defesa dos direitos desta classe. É essencial que tenhamos pessoas genuinamente dedicadas a essa causa ocupando essas posições”, ressalta o chefe do Executivo.