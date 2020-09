Barra do Piraí tem novo secretário de Turismo

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 11:26 horas

Barra do Piraí – O ex-secretário municipal de Saúde, Juberto Folena de Oliveira Júnior, assumiu a Secretaria de Turismo, Eventos, Lazer e Cultura. Em nota, ele afirma que vai aproveitar a pandemia para iniciar uma ação de revitalização do prédio e dos equipamentos da secretaria. O secretário afirma que vai utilizar recursos próprios e de parceria pública privada.

“A ideia é resgatar o valor histórico do prédio, a valorização dos agentes públicos e alinhar estratégias para todos os setores (trade turístico), criar um plano inédito de impulsionamento econômico – “Plano Barra do Piraí um olhar para o futuro 2030” – que traz os caminhos a percorrer, os objetivos a serem alcançados e as ações essenciais para que o turismo avance com grandes oportunidades de promoção nos próximos anos”, disse.

O projeto “Plano Barra do Piraí, um olhar para o futuro 2030”, será criado, segundo ele, a partir de ações inovadoras para destacar o município como pólo turístico, valorizando a história local. O secretário traçou ainda as seguintes metas: maximizar os resultados para o turismo de Barra do Piraí; incentivar a exposição Nacional e Internacional de Barra do Piraí; priorizar o “Plano Barra do Piraí, um olhar para o futuro 2030” ; preservar e resgatar a história da cidade, além de incentivar culturais típicas, cultura popular, eventos tradicionais.