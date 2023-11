Barra do Piraí terá Gabinete de Crise em prevenção ao período de chuvas

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí reuniu representantes de diferentes secretarias municipais em um Gabinete de Crise (GC), que está atrelado ao Gabinete Municipal. Dois encontros foram realizados no intuito de desenhar estratégias para esta época do ano, sobretudo no verão. Além disso, a intenção é englobar outras instituições, como o que aconteceu com a Light, na reunião da terça, 14.

De acordo com o secretário de Defesa Civil, Flávio Camerano, os encontros servem para direcionar todas as atividades pertinentes a cada secretaria.

— Todos abraçaram o desejo de antever este problema. E não é a primeira vez que provocamos cada uma delas nesse sentido. No entanto, não conseguimos prever o que pode ocorrer, de fato, em determinado dia, sobretudo porque se trata de fenômenos naturais. O que se pode – e estamos fazendo – é conscientizar e tentar criar formas de saídas a tais problemas — aponta Flávio.

Além de atividades que geralmente são coordenadas pela Secretaria de Defesa Civil, a de Assistência Social também participa, oferecendo amparo à população barrense.

— Somos as duas primeiras equipes a entrar nesse processo, pois a Defesa Civil precisa chegar após o nosso chamado. É muito bom ver que as pastas estão se alinhando sempre, no sentido de ver as realidades dos moradores, sobretudo os ribeirinhos, que é um dos nossos focos — frisa a secretária de Assistência Social, Paloma Blunk.

Cortada por dois rios – o Piraí e o Paraíba – e dentro do Vale do Paraíba Fluminense, Barra do Piraí possui, além de sua topografia favorável ao deslizamento, a facilidade das cheias. Os dois rios são administrados pela Light – concessionária que gera, distribui e comercializa energia elétrica por meio da matriz da água. Por conta disso, a empresa foi uma das convidadas a participar da apresentação de sua estratégia de trabalho durante este ciclo.

— A empresa mostrou todo o seu trabalho e o que pretende fazer durante o período das cheias. É uma engrenagem complexa, que envolve os dois rios, o Piraí e o Paraíba, e diferentes municípios. Já nos prevenimos para situações como a que aconteceu em maio de 2022 e desejamos que não aconteça novamente. Colocamos todo o nosso apoio para evitar uma catástrofe como aquela — completa o secretário de Defesa Civil.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, foi o responsável pela criação do Gabinete de Crise, de forma antecipada, e acionou todos os representantes das pastas, pedindo que se alinhem ao que for determinado em reunião.

— A nossa região é banhada pelo rio Paraíba e muitos afluentes, sem contar com o Piraí. E nós, barrenses, precisamos ter esse cuidado com o outro. Foram ações da natureza que nos levaram a buscar saídas mais rápidas para evitar crises como aquela. A administração municipal está a serviço de seus moradores — finaliza o prefeito.