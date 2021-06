Barra Mansa apresenta sistema de compliance ao governador

Matéria publicada em 14 de junho de 2021, 19:19 horas

Barra Mansa – A implantação do Programa de Integridade e Compliance foi um dos destaques do município apresentados Vdurante a visita do governador Cláudio Castro ao município na última semana. O programa constitui um conjunto de disciplinas e princípios éticos para os servidores públicos, fornecedores, prestadores de serviço e usuários. Também será implantado um novo portal da transparência, que permitirá o acompanhamento detalhado da gestão pública. Na ferramenta será listada a folha de pagamento, controle da frota, gerenciamento de contratos, acesso a estoques de produtos e até medicamentos.

O objetivo do programa é oferecer as melhores práticas de mercado no funcionalismo público, com foco na governança e transparência.

Durante seu pronunciamento no Palácio Barão de Guapy, o governador destacou a iniciativa do município, que também foi adotada pelo Governo do Estado. “Nós decidimos, prefeito, fazer o que o senhor está fazendo agora, porque é uma palavra doce, o pessoal fala em compliance, novas práticas, isso é se obrigar a fazer coisas que, às vezes, dificultam até as próprias entregas que a gente quer fazer. Não há mais espaço hoje para aventureiros no serviço público, aventureiros na gestão”.

Ainda buscando atrair boas ferramentas para serem implantadas, o controlador-geral do município, Rodrigo Amorim Camargo, esteve na Secretaria de Integridade e Governança (SIG) do Governo de Santa Catarina para conhecer a dinâmica aplicada na administração pública. “Esta é uma bandeira e um projeto muito importante para o município. Foi gratificante aprender com Santa Catarina. Esse trabalho visa coibir fraudes e atos de corrupção que resultem em danos ao erário. O objetivo é estabelecer a integridade e a ética como premissas básicas da cultura do servidor”.