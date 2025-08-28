Barra Mansa discute políticas culturais no Fórum e Conferência neste sábado

Barra Mansa – A Fundação Cultura, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura de Barra Mansa, realiza no próximo sábado (30) o Fórum e a Conferência de Cultura, com o tema “Amor à Cultura e a Barra Mansa”.

Os eventos acontecerão no CEI, Centro Educacional Integrado Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro. O Fórum será das 8h às 12h e a Conferência, das 14h às 18h. Os encontros são voltados aos fazedores de cultura do município, que poderão se credenciar no local uma hora antes do início de cada evento.

As atividades também são abertas à população e têm como objetivos discutir políticas culturais, eleger representantes para o Conselho Municipal de Cultura e aprovar o calendário de eventos do próximo ano.

Mais informações podem ser obtidas no perfil da Fundação Cultura no Instagram: @culturabarramansa

Serviço

Fórum e Conferência de Cultura

Data: 30/08

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h

Local: Rua Cristóvão Leal, nº 255, Centro, Barra Mansa