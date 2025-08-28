quinta-feira, 28 agosto 2025
Fale conosco

Barra Mansa discute políticas culturais no Fórum e Conferência neste sábado

Credenciamento para fazedores de cultura será uma hora antes do início; eventos acontecem no CEI, das 8h às 12h e 14h às 18h

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Barra Mansa – A Fundação Cultura, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura de Barra Mansa, realiza no próximo sábado (30) o Fórum e a Conferência de Cultura, com o tema “Amor à Cultura e a Barra Mansa”.

Os eventos acontecerão no CEI, Centro Educacional Integrado Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro. O Fórum será das 8h às 12h e a Conferência, das 14h às 18h. Os encontros são voltados aos fazedores de cultura do município, que poderão se credenciar no local uma hora antes do início de cada evento.

As atividades também são abertas à população e têm como objetivos discutir políticas culturais, eleger representantes para o Conselho Municipal de Cultura e aprovar o calendário de eventos do próximo ano.

Mais informações podem ser obtidas no perfil da Fundação Cultura no Instagram: @culturabarramansa

Serviço
Fórum e Conferência de Cultura
Data: 30/08
Horário: 8h às 12h e 14h às 18h
Local: Rua Cristóvão Leal, nº 255, Centro, Barra Mansa

 

Você também pode gostar

Brasil reconhece tratado de neutralidade do Canal do...

Obras no bairro Manejo marcam parceria entre Resende...

Barra Mansa realiza 1º Fórum sobre pessoas em...

Brasil assume compromisso internacional na busca de pessoas...

Alerj discute critérios para promoção por bravura na...

“Estado do Pará é um lixo”, diz vereador...

Luciano Mineirinho retoma projeto “Vereador Na Sua Rua”...

Integração e oportunidades marcam a 6ª edição do...

Barra Mansa promove Workshop “Vozes de Proteção”

Barra Mansa recebe Eduardo Paes nesta sexta-feira (29)

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996