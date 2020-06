Barra Mansa divide datas de pagamento de servidores

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 16:58 horas

Barra Mansa – Em nota enviada à Imprensa, a Prefeitura de Barra Mansa afirmou que, devido à queda na arrecadação causada pelas consequências da Covid-19, alguns profissionais da Prefeitura ainda não receberam seu pagamento mensal. Mesmo diante da situação, o órgão está fazendo o acerto gradualmente com a previsão de quitar todos os débitos até o próximo dia 10 deste mês. Até o momento 4.544 servidores e 1.597 aposentados e pensionistas foram pagos, restando 256 ativos e 801 inativos.

De acordo com o secretário de Fazenda de Barra Mansa, Leonardo Ramos, uma das grandes prioridades do atual governo é manter o pagamento dos servidores em dia, porém diante do atual cenário, o campo econômico ficou prejudicado. “Nossa prioridade continuará sendo o pagamento de salários em dia, como vem ocorrendo nesta gestão. Contudo estamos dependendo do desenvolvimento econômico diante do atual cenário e dos repasses federais e estaduais” explicou Leonardo.

Responsabilidade fiscal

A Prefeitura de Barra Mansa informou também que conseguiu superar as metas definidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os resultados, referentes ao primeiro quadrimestre de 2020, foram apresentados à Câmara Municipal na última sexta-feira, dia 29 de maio.

Segundo a lei, a prefeitura deve destinar 25% da receita na Educação e 15% na Saúde. De janeiro a abril deste ano, Barra Mansa investiu, respectivamente, 30,76% e 15,9%.

Sobre os gastos com a folha de pagamento, a prefeitura informou que o Executivo tem feito o máximo de economia, atingindo percentuais abaixo do teto estipulado. “Estamos muito abaixo do limite de alerta, que é 48,60% e muito menor do que o limite máximo, que é 54%. Hoje, medimos no primeiro quadrimestre 40,36%. Isso significa que temos uma folha muito enxuta. Se formos fazer uma análise com os demais municípios, vemos que estamos muito bem neste quesito”, informou o secretário de Fazenda Leonardo Ramos.

O secretário explicou que, mesmo com os obstáculos, Barra Mansa tem atendido com rigor as exigências da lei. “Mesmo neste momento econômico sem precedentes que a gente vem atravessando, estamos cumprindo com o que a lei preconiza e mantivemos os indicadores positivos. Cada vez mais as receitas vão diminuindo e é preciso ter muito planejamento, disciplina e estar muito focado no fluxo de caixa para atingir as metas. As metas fiscais estão sendo adequadas ao cumprimento desde 2017. Esse é um trabalho muito honesto, de muito compromisso. Estamos aplicando de maneira muito adequada e responsável os recursos”, pontuou.