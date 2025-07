Barra Mansa empossa novos membros do Conselho de Cultura

Barra Mansa – A vice-prefeita de Barra Mansa, Luciana Alves deu posse, na tarde desta sexta-feira (18), aos novos membros do Conselho Municipal de Cultura de Barra Mansa, para o biênio 2024/2026. No total, são 12 representantes do poder público e 12 da sociedade civil. Os conselheiros foram eleitos durante o último Fórum Municipal de Cultura, ocorrido em agosto de 2024.

Luciana Alves falou sobre o papel do fomento à cultura para o fortalecimento da identidade local.

“É um momento bem especial, muito mais do que uma simples formalidade. Estamos aqui fortalecendo um passo muito importante para que a cultura da nossa cidade, a nossa identidade, se mantenha viva. É um tempo novo para a nossa cidade em que estamos vendo a cultura ocupando cada vez mais espaço. Podem contar com nosso governo para que ela continue pulsante e fazendo a diferença”, disse Luciana.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, afirmou que o Conselho Municipal de Cultura tem uma importância fundamental na implementação das Políticas Culturais no município.

“O Conselho é um grande parceiro da Fundação Cultura Barra Mansa e juntos estamos fazendo a diferença nas vidas dos fazedores de Cultura em nossa cidade”, afirmou.

Brenda Nuri da Costa Nunes, presidente do Conselho Municipal de Cultura, falou sobre como o trabalho do órgão impacta diretamente o desenvolvimento do setor.

“O Conselho de Cultura é muito importante para toda a construção política e social da cultura na cidade. Se a gente tem um conselho forte e atuante, a gente sabe que as verbas estão sendo aplicadas corretamente e de acordo com as necessidades do município e dos fazedores de cultura. Essa posse é importante por simbolizar essa união entre a sociedade e a prefeitura, para poder fazer uma cultura cada vez mais diversa e atuante”, declarou.

Um dos conselheiros empossados, Fernando de Oliveira Castilho (representante da Secretaria de Governo), falou da relevância do debate popular para aplicabilidade das políticas públicas da Cultura.

“É muito gratificante ver toda representatividade dentro do conselho. Isso inclui cultura afro, capoeira, música, literatura, dança, cultura nerd, artes visuais, artesanato, carnaval, hip hop e teatro”, comunicou.

Confira a lista dos novos representantes sociedade civil:

– Arte Educador e Produtor cultural: Emmanuel A. de Aguiar – titular;

– Artes visuais: Oswaldo T. Silva (titular) e Lucia Helena Oliveira (suplente);

– Artesanato: Danielle Augusta (titular) e Ludmila Rocha (suplente);

– Audiovisual: Brenda Nury (titular) e Gabriel Sam (suplente);

– Capoeira e Cultura Popular: Marcelle Raibolt (titular) e Deise A. Porto Claro (suplente);

– Carnaval: Leonardo Lima (titular) e José Francisco de Paula (suplente);

– Cultura Afro: Silvana Almeida (titular);

– Cultura Nerd: Gabriel Adame (titular) e George P. Souza (suplente);

– Dança: Tainara Cristina P. Claro (titular);

– Hip Hop: Iago Bullos (titular);

– Música: Pedro Lucas Silva (titular);

– Teatro: Matheus Fernandes (titular).

Representantes do poder público:

– Fundação Cultura Barra Mansa

Titular: Alexandre Pereira Caneda;

Suplente: Wellington de Siqueira Ferreira;

– Câmara Municipal de Vereadores

Titular: Jefferson Alessandro Galdino Mamede;

Suplente: Marcell Pereira Nunes Castro;

– Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Titular: Willian Silva Pereira;

Suplente: Vanessa Luiz Jardim;

– Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação

Titular: Nome ainda será apresentado oficialmente;

Suplente: Corina Lucia dos Santos

– Secretaria Municipal de Educação

Titular: Fabiano Biochini Justo Camarinho;

Suplente: Angela da Costa Soares

– Secretaria Municipal de Finanças

Titular: Luanna de Almeida Leonardo;

Suplente: Thayna da Silva Teixeira

– Secretaria Municipal de Governo

Titular: Fernando de Oliveira Castilho;

Suplente: Edson Cássio Silva

– Secretaria Municipal de Manutenção Urbana

Titular: Anderson Henrique da Silva Conegundes;

Suplente: Herotides Martins Barbosa Junior

– Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Titular: Izabella Resende Ferraz Firmino;

Suplente: Evandro Alencar de Souza Santos

– Secretaria Municipal de Ordem Pública

Titular: Graziele Aparecida Fernandes Almeida;

Suplente: Simone Samara de Oliveira Dias

– Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Titular: Claudio Rogério Escobar;

Suplente: Igor Machado de Oliveira Ramos

– Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Rosane Cristina Gomes;

Suplente: Augusto Nogueira Ferreira